أهمية شرب الماء هي واحدة من الأسس الأكثر أهمية لصحة الجسم، ولكن بالنسبة للكثيرين מאينا، شرب ماء عادي طوال اليوم يصبح مهمة مملة. هنا يدخل الليمون إلى الصورة. يتبين أن عصر نصف ليمونة في الماء لا يضيف فقط نكهة منعشة، بل يحمل معه مجموعة طويلة من الفوائد الصحية المفاجئة التي من الجدير بكم معرفتها.

بحسب ما قالت أخصائية التغذية السريرية الدكتورة ميليسا آن فرست في مقابلة مع مجلة Prevention، الليمون هو مصدر قوي للفيتامينات والمعادن: "باعتباره من الحمضيات، الليمون غني جدًا بفيتامين C. شرب الماء مع أونصة واحدة (حوالي 30 مل) من عصير الليمون يوفر حوالي 13% من كمية فيتامين C اليومية الموصى بها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على كميات صغيرة من البوتاسيوم، الثيامين (فيتامين B1)، فيتامين B6 وحمض الفوليك".

إليكم 8 أسباب صحية مثبتة، وفقًا لاختصاصيات تغذية، لبدء إضافة الليمون إلى مياهكم:

الفوائد الصحية لماء الليمون

1. كبح الرغبة في الحلويات وموازنة الجوع

يمكن أن يمنع ماء الليمون نوبات الجوع المفاجئة. تشرح الدكتورة لورا نيفيل، وهي طبيبة متخصصة في الطب الطبيعي، أن ذلك يعود إلى محتوى البكتين (وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على توازن مستويات السكر في الدم) وتأثير الإشباع الذي تمنحه المياه.

إذا كنتم تشعرون بحاجة "لقضم شيء" مباشرة بعد الوجبة، اشربوا كوب ماء دافئ مع نصف ليمونة معصورة وقليل من قشر الليمون المبشور – والرغبة ستختفي بسرعة.

2. دفعة طاقة طبيعية للجسم

الليمون يحتوي على نوعين من الفيتامينات التي تكافح التعب: فيتامين C، الذي يزيد بشكل ملحوظ من امتصاص الحديد في الجسم (نقص الحديد هو سبب شائع للتعب)، وفيتامينات من مجموعة B التي تساعد بشكل مباشر في عملية إنتاج الطاقة في الخلايا.

3. حماية الخلايا ومضاد للشيخوخة

بفضل الكميات العالية من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي، يساعد ماء الليمون في حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة التي تتراكم مع مرور الوقت.

تُظهر الدراسات الواسعة النطاق أن نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه والخضروات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، والأمراض المزمنة، ويزيد من متوسط العمر المتوقع.

٤. مظهر بشرة صحي ونضر

القدرات المضادة للأكسدة لفيتامين C تساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تقليل التجاعيد الدقيقة وتحسين المظهر العام للبشرة. مع ذلك، توضّح الدكتورة فيرست أنه ليس الحديث عن علاج سحري: "لا تعتمدوا فقط على ماء الليمون. ادمجوا نظامًا غذائيًا غنيًا بفيتامين C (مثل الفلفل، الفراولة والبطاطا) واهتموا باستخدام كريم واقٍ من الشمس".

٥. تقليل الانتفاخ في البطن

شرب ماء الليمون يساعد الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ والغازات. بالإضافة إلى ذلك، الليمون يُعد مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم - معدن ضروري يساعد في توازن مستويات الصوديوم (الملح) في الجسم، وبذلك يمنع احتباس السوائل والانتفاخ الناتج عن نظام غذائي مالح.

6. دعم عملية فقدان الوزن

تشير أبحاث من جامعة جونز هوفكنز إلى أن تشبع السوائل الأمثل هو جزء حاسم في كل عملية فقدان وزن.

الماء يساعد في تنشيط عملية الأيض (الميتابوليزم)، يحسن من فعالية التمارين البدنية ويسمح للدماغ بالتعرف بشكل أفضل على إشارات الشبع والجوع الحقيقية. بدء الصباح بكوب كبير من ماء الليمون سيساعدكم على الوصول إلى هدفكم اليومي من السوائل.

7. الوقاية من حصى الكلى

هذه واحدة من الفوائد الطبية الأكثر بروزا للفاكهة. السيترات (حمض الليمون) الموجود في الليمون يساعد على منع العملية الكيميائية التي تؤدي إلى تكوّن حصى الكلى. يُنصح الأشخاص المعرضون للخطر بشرب حوالي 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا، وإضافة الليمون تجعل هذه المهمة أسهل وأكثر لذة، مع توفير حماية فعّالة للكلى.

8. التخفيف من جفاف الفم

إذا كنتم تعانون من شعور بالجفاف أو لزوجة في الفم، يمكن للطعم الحامض للّيمون أن ينقذكم. أخصائية التغذية لورا مانكر تشرح أن النكهات الحامضة تحفّز وتفعّل الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى راحة فورية وشعور بالراحة في تجويف الفم.

الآثار الجانبية: من يجب أن يحذر؟

على الرغم من الفوائد العديدة، حذرت أخصائية التغذية كيري جانس من الاستهلاك المفرط: "الحموضة العالية جدًا لليمون على مدار اليوم قد تسبب حرقة في المعدة، ارتجاع حمضي أو ظهور تقرحات وجروح في الفم". بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي حمض الليمون إلى تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل.

يُنصح بتجنب أو تقليل شرب ماء الليمون إذا كنتم تعانون من الحالات التالية: ارتجاع الحمض (الارتجاع المعدي المريئي)، مرض GERD أو القرحة المعدية (قرحة المعدة). أسنان حساسة، مينا ضعيف أو تاريخ من التسوس المتكرر في الأسنان (في هذه الحالة يُنصح بشرب ماء الليمون باستخدام مصاصة لتقليل ملامسة الأسنان). تقرحات نشطة في الفم (أفتة).

كيف نحضر ماء الليمون المحسَّن؟

الوصفة الأساسية بسيطة وبديهية: اعصروا نصف ليمونة طازجة في كوب يحتوي على حوالي 240 مل من الماء (ساخن أو مع ثلج، حسب اختياركم).

إذا كان الطعم الأساسي مملًا قليلاً بالنسبة لكم، كري غانز توصي بخلطات محسّنة ستجعل الماء احتفالًا حقيقيًا.

دمج الفواكه والخضار: أضيفوا شرائح خيار، فراولة، مكعبات بطيخ أو ليم.

دمج الأعشاب والتوابل: أوراق نعناع طازجة، ريحان، أو قطعة زنجبيل طازج مبشورة.

من المهم أن نتذكر: الهدف الرئيسي هو أن تشربوا مزيداً من الماء وتبقوا أصحاء ومرتوين – لذا لا تترددوا في تجربة النكهات التي تجعلكم تطلبون كوباً إضافياً.