تم اليوم (الجمعة) إقرار أن عدد من الخدج في قسم الخدج في المركز الطبي رامبام حاملين لبكتيريا CA-MRSA، وهو نوع شائع في المجتمع ومقاوم لبعض أنواع المضادات الحيوية. تم اكتشاف ذلك من خلال اختبارات مسح روتينية أُجريت في القسم.

في رمبام يؤكدون أن الأمر يتعلق بحمل للبكتيريا فقط وليس بمرض نشط، وأن الحالة الطبية لجميع الخدج طبيعية ولا توجد لديهم علامات سريرية للعدوى. الخدج الحاملون تم نقلهم إلى العزل ويتلقون العلاج من قبل طاقم متخصص.

تم إبلاغ أهالي الخدّج بالموضوع، وتم إرسال بلاغ للوحدة لمنع العدوى في وزارة الصحة. بالتوازي، تستمر المحاولة لتحديد مصدر العدوى. حتى استكمال الفحص، تقرر أن قسم الخدّج لن يستقبل في هذه المرحلة خدّجًا من مستشفيات أخرى.

كما هو معلوم، في سبتمبر الماضي تم اكتشاف تلوث جرثومي في قسم الخدج في مستشفى رمبام، مما أدى إلى وفاة أحد الأطفال الخدج. في بيان المستشفى لوزارة الصحة، أفيد أيضًا بأن ثلاثة أطفال خدج آخرين أصيبوا بالعدوى وتلقوا علاجًا بالمضادات الحيوية – وكانت حالتهم وُصفت بالمستقرة. تم إبلاغ أهاليهم، وبسبب التفشي توقف القسم عن استقبال مرضى جدد.

أفاد المستشفى أيضًا أن طاقم قسم الخدج وطاقم منع العدوى في رمبام يحاولون تحديد المصدر المحتمل للعدوى، وفي الوقت نفسه تم اتخاذ تدابير لمنع انتشار العدوى إلى خدج آخرين.