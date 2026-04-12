القتلة الصامتون: هذه هي العادات اليومية التي تضر بصحتكم

عادات يومية يعتبرها الكثيرون جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الحديثة، تقصر فعليًا متوسط ​​العمر المتوقع وترفع بشكل كبير خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. هذا ما يحذر منه اليوم (الأربعاء) عدد من الخبراء الطبيين في المجلة الأمريكية "Good Housekeeping".

وفقًا للبيانات الحديثة، فإن نقص الوعي بالتأثيرات التراكمية لقلة النوم، الجلوس لفترات طويلة وحتى استهلاك الكحول المعتدل، يؤدي إلى زيادة في حالات سرطان الثدي، أمراض القلب والخرف.

الكحول والتدخين: لا توجد "كمية آمنة"

الدكتور سانجاي جونيج’ا، أخصائي الأورام، يفنّد الأسطورة القائلة بأن الشرب المعتدل غير مضر. وبحسب قوله، فإن أي كمية من الكحول تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة بسرطان الثدي لدى النساء. وبطريقة مماثلة، يشدد الخبراء على أنه لا يوجد "تدخين اجتماعي" غير مضر؛ حتى سيجارة عرضية أو استخدام الأرجيلة يسببان أضراراً لا رجعة فيها للرئتين، والحنجرة، والمعدة.

الجلوس كعامل خطر وخطر الأدوات التي تُستخدم لمرة واحدة

نقص النشاط البدني والجلوس لأكثر من ثماني ساعات يومياً – وهو سمة بارزة من سمات العمل المكتبي – مرتبطان بشكل مباشر بزيادة معدلات السمنة وتضرر جهاز الأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، تحذر الدكتورة جنيفر براون من استخدام الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. جزيئات الميكرو-بلاستيك تميل إلى التراكم في جسم الإنسان، بما في ذلك في الدماغ، ولذلك فإن التوصية الطبية هي الانتقال إلى التخزين في الزجاج أو المعدن.

العلامات التي تميلون إلى تجاهلها

الشخير: ليس مجرد إزعاج جمالي فحسب. الدكتورة تونيا فارمر توضح أن الشخير هو عرض لانقطاع النفس أثناء النوم، وهو حالة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وحتى الوفاة المفاجئة.

انخفاض السمع: تجاهل صعوبة السمع لا يؤثر فقط على جودة الحياة؛ أظهرت أبحاث أن فقدان السمع غير المعالج يزيد بشكل كبير من خطر التدهور الإدراكي والخرف.

استخدام قطرات الأنف: الاستخدام المتكرر للبخاخات لتخفيف الاحتقان قد يؤدي إلى "تأثير ارتدادي"، حيث يصبح الأنف أكثر انسدادًا كلما استُخدم المستحضر.

تغذية وطب وقائي

تخطي الفحوصات الدورية السنوية يُعرَّف من قبل الأطباء كمخاطرة غير ضرورية. أمراض مثل ضغط الدم المرتفع، الكوليسترول والسكري تُسمى "القتلة الصامتين"، لأنها لا تسبب أعراضاً في مراحلها الأولى، لكنها تضر بالشرايين وتؤدي إلى حالات طوارئ طبية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر استهلاك المشروبات المحلاة والعصائر أحد العادات الأكثر ضررًا، والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني واضطرابات في الأيض.

وفقًا لآراء الخبراء، تغييرات صغيرة مثل اختيار السلالم بدلًا من المصعد، زيادة كمية الألياف الغذائية لصالح الميكروبيوم في الأمعاء، والحرص على النوم سبع ساعات على الأقل، يمكن أن تمنع معظم الأمراض المزمنة الحديثة.