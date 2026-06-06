الفيتامينات المسؤولة عن شعورك بالتعب.. كيف تستعيد نشاطك وتركيزك؟

بحث جديد أُجري بين 602 بالغين أصحاء ونُشر في المجلة العلمية الدولية Nutrients يوم الأربعاء الماضي، يكشف عن علاقة مباشرة ومستقلة بين انخفاض مستويات فيتامين B12 وحمض الفوليك (فيتامين B9) وزيادة خطر تطور التعب المزمن. قام الباحثون بقياس مستويات هذه المركبات في الدم إلى جانب فحص مستوى بروتين يُدعى هوموسيستين، وهو حمض أميني يرتفع مستواه في الدم تلقائيًا عندما يعاني الجسم من نقص في هذه الفيتامينات.

الاكتشاف المركزي في البحث يوضح وجود فرق بيولوجي واضح بين الجنسين في الطريقة التي يؤثر بها النقص على الجسم. الرجال الذين شاركوا في التجربة وأظهروا مستويات عالية من هوموسيستين كانوا يميلون إلى الإبلاغ عن تعب جسدي شديد، في حين أن النساء اللواتي كانت لديهن معطيات مماثلة أبلغن بشكل رئيسي عن انخفاض حاد في مستويات الدافعية، الحيوية والطاقة الذهنية لديهن. هذه المعطيات تغيّر الطريقة التي ينظر بها المهنيون إلى الشكاوى من الإرهاق، حيث إن الأعراض ليست جسدية فقط ويمكن أن تظهر بشكل نفسي أو إدراكي.

من الناحية الفسيولوجية، فيتامين B12 وحمض الفوليك هما فيتامينات قابلة للذوبان في الماء وينتميان إلى مجموعة فيتامينات B، وهما ضروريان بشكل حاسم لعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل سليم ولإنتاج خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين بكفاءة إلى جميع أنسجة وأعضاء الجسم، وعندما تتأثر مستواها، تقل إمدادات الأكسجين ويشعر الإنسان بضعف شديد.

بالإضافة إلى ذلك، هذان المكونان يلعبان دوراً رئيسياً في عملية الأيض التي يقوم فيها الجسم بتفكيك وتحويل الطعام الداخل إلى طاقة متاحة للخلايا، وعندما تكون هذه العملية غير فعالة، يحدث نقص حاد في الطاقة مما يؤدي إلى صعوبة في التركيز وشعور بالاكتئاب.

يحذر خبراء التغذية السريرية من أن الشعور بالتعب وحده ليس دليلاً قاطعاً على نقص الفيتامينات، إذ يمكن أن ينجم عن عوامل بيولوجية أو طبية أو نفسية أخرى عديدة. الطريقة الرسمية والموثوقة الوحيدة لتشخيص المشكلة هي إجراء فحص دم شامل في عيادة الصحة، ويُنصح بذلك إذا كان الإرهاق مستمراً، غير مبرر، لا يتحسن بعد نوم متواصل، ويؤثر بشكل ملحوظ على الأداء الوظيفي.

وفقًا لبيانات المراكز الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، يجب أخذ تأثير الأدوية الموصوفة بالحسبان; على سبيل المثال، الاستخدام المنتظم للأدوية المضادة للحموضة المخصصة لعلاج الحموضة يؤثر بشكل نشط على قدرة امتصاص فيتامين B12 في الجهاز الهضمي، بحيث يمكن للإنسان تناول كميات كافية من الفيتامين في الطعام ومع ذلك أن يعاني من نقص حاد في الأنسجة.

من أجل إثراء الجسم بهذه العناصر بشكل طبيعي، يُنصح بتغيير النظام الغذائي اليومي ودمج الأطعمة المناسبة فيه قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية الصناعية.

فيتامين B12 يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك، الدواجن، لحم البقر، البيض، منتجات الألبان وكذلك في الأطعمة الصناعية المدعمة، بينما يمكن العثور على حمض الفوليك بكثرة في الخضروات الورقية الخضراء، الفاصولياء، العدس، الهليون، الحمضيات، الأفوكادو والحبوب الكاملة.

في حال أكدت فحوصات الدم وجود نقص حاد فعلاً، يجب استشارة طبيب الأسرة لتحديد الجرعة الدقيقة للمكملات ومدة العلاج المطلوبة، مع دراسة التداخلات المحتملة مع أدوية أخرى.