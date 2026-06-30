ريمونتادا مغربية مثيرة.. المغرب يعبر هولندا ويبلغ ثمن نهائي مونديال 2026

تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، فجر الثلاثاء على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

هولندا تبادر والمغرب يرد في الوقت القاتل

افتتح المنتخب الهولندي التسجيل في الدقيقة 72 عبر كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، مستغلًا هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة من سامرفيل داخل منطقة الجزاء.

ورغم تأخره، واصل المنتخب المغربي ضغطه حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حين تمكن المدافع عيسى ديوب من إدراك التعادل برأسية قوية بعد عرضية متقنة من البديل شمس الدين طالبي، ليدفع المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

بداية متوازنة وتألق للحارسين

شهد الشوط الأول توازنًا نسبيًا بين المنتخبين مع تبادل الاستحواذ والفرص. وكاد المغرب أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 18 عندما ارتقى نائل العيناوي لكرة ركنية نفذها أشرف حكيمي، لكن الحارس الهولندي بارت فيربروجين تصدى لها ببراعة.

وبعدها مباشرة، أطلق حكيمي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس الهولندي بصعوبة، فيما تألق ياسين بونو في الجهة المقابلة بتصديه لمحاولة خطيرة من المدافع ميكي فان دي فين قبل نهاية الشوط الأول.

سيطرة مغربية في الشوط الثاني

دخل المنتخب المغربي الشوط الثاني بصورة هجومية واضحة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع هولندي ملحوظ.

وفي الدقيقة 52، تلقى حكيمي تمريرة بينية من عز الدين أوناحي، قبل أن يسدد كرة قوية ارتدت من العارضة، في واحدة من أبرز فرص اللقاء. وبعد دقائق قليلة، عاد حكيمي ليهدد المرمى الهولندي بانفراد صريح، إلا أن فان دي فين تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الخطر.

تبديلات حاسمة وإنقاذ في اللحظات الأخيرة

أجرى المدرب محمد وهبي عدة تغييرات هجومية بدخول أنس صلاح الدين وجاسم ياسين وسمير المرابط وسفيان رحيمي وشمس الدين طالبي، وهو ما منح المنتخب المغربي أفضلية واضحة في الدقائق الأخيرة.

وفي الوقت بدل الضائع، استغل عيسى ديوب تقدمه إلى منطقة الجزاء خلال كرة ثابتة، ليتفوق على فيرجيل فان دايك ويوجه الكرة برأسه إلى داخل الشباك، معلنًا هدف التعادل القاتل.

ركلات الترجيح تبتسم لـ "أسود الأطلس"

واصل المغرب أفضليته خلال الشوط الإضافي الأول، وكاد سفيان رحيمي أن يمنح فريقه هدف التقدم، إلا أن الحارس الهولندي تصدى لمحاولته ببراعة.

وفي ركلات الترجيح، سجل للمغرب كل من سفيان رحيمي وشمس الدين طالبي وإسماعيل صيباري، بينما أهدر نائل العيناوي وأشرف حكيمي.

أما المنتخب الهولندي، فسجل له كوبمينيرز وفيجهورست، في حين أضاع كل من كلويفيرت وتيمبر وسامرفيل.

مواجهة مرتقبة أمام كندا

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة، حيث سيواجه منتخب كندا في الدور ثمن النهائي، بعد فوز أصحاب الأرض على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.