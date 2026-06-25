بعد 980 يومًا من الغياب.. نيمار يعود إلى منتخب البرازيل وينهار بالبكاء

980 يومًا. هذا هو الوقت الذي مضى منذ أن ارتدى نيمار آخر مرة زي المنتخب الوطني البرازيلي، منذ تلك الليلة في عام 2023 حين أُخرج من الملعب على نقالة بعد تمزق في الرباط الصليبي أمام أوروغواي. منذ ذلك الحين، بدت مسيرة من كان من المفترض أن يكون خليفة بيليه وكأنها مسار لا ينتهي من الإصابات، بما في ذلك إصابة في عضلة الساق أبعدته عن اللعب مع سانتوس ومواجهات مع الجماهير في البرازيل.

لذلك، عندما قرر المدرب الجديد للسيليساو، كارلو أنشيلوتي، إدراج النجم البالغ من العمر 34 عامًا في التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026، أُثيرت الكثير من الحواجب. الانتقادات في البرازيل كانت قاسية بلا رحمة: المعلقون والمشجعون لم يفهموا لماذا يجب نقل لاعب مصاب إلى المكسيك والولايات المتحدة، كان من الواضح أنه لن يكون جاهزًا لمباريات التحضير ولن يبدأ البطولة، وذلك على حساب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو البالغ من العمر 21 عامًا، الذي لم يُدرج في التشكيلة. لكن في الليلة الماضية في ميامي، تلقى جميع المنتقدين الإجابة في الـ20 دقيقة التي لعبها.

الجنون في المدرجات والرد في الملعب

نيمار دخل من دكة البدلاء في الدقيقة 76 من المواجهة أمام اسكتلندا، عندما استبدل في المركز المركزي بمهاجم مانشستر يونايتد، ماتيوس كونيا. لحظة وطأته على أرض الملعب رافقتها صيحات فرح وتصفيق من المدرجات في الولايات المتحدة، التي كانت قوية للغاية.

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رغم أنه كان متأثراً بعض الشيء بالغياب عن الملاعب، وهو أمر طبيعي نظراً لفقدانه الكرة تسع مرات، إلا أن نيمار أظهر كل مهاراته المعهودة: المراوغة، والرؤية الثاقبة للملعب، والحركة السلسة. في غضون عشرين دقيقة فقط، صنع ثلاث فرص تهديفية لزملائه، وهو رقم لم يتجاوزه سوى لاعبي التشكيلة الأساسية، لوكاس باكيتا وريان (أربع فرص لكل منهما)، طوال المباراة.

مع صافرة النهاية، التي ضمنت الفوز 0:3 وجعلت البرازيل المنتخب الأول الذي ينهي مرحلة المجموعات في مونديال 2026 برصيد كامل من ثلاث انتصارات، التعب الجسدي والضغط النفسي غلبا النجم. نيمار جلس على العشب وانفجر ببكاء شديد وُصف بالعاطفي، بينما كان زملاؤه يحيطون به.

"لقد غيّر مجرى المباراة بمجرد أن دخل"

في الختام، علّق مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي على القرار الذي تبيّن أنه كان ضربة موفقة: "نيمار حصل على فرصة اللعب لأنه استحق ذلك. لقد عمل بجد كبير، وأظهر احترافية عالية جداً في تدريبات التأهيل، وبفضل جودته الاستثنائية، سيساعدنا كثيراً في بقية مباريات المونديال".

حتى المهاجم الأسطوري السابق وتييري هنري، الذي يعمل كمحلل في شبكة Fox News، حرص على الإشادة: "المباراة تغيرت في اللحظة التي دخل فيها نيمار إلى أرض الملعب. هذا ما يفعله أعظم اللاعبين – لا يحتاجون إلى 90 دقيقة ليتركوا بصمة. في كل مرة كانت الكرة معه، كان على الاسكتلنديين إعادة حساب مسارهم من جديد. مع كل المواهب التي تملكها البرازيل، نيمار يقدم شيئًا فريدًا تمامًا. هذه الليلة، ذكرنا جميعًا لماذا هو واحد من أهم اللاعبين في هذا الجيل".

حالياً، السيليساو مطمئنون وينتظرون في دور الـ32 الأخير لمباريات الحسم للمجموعة السادسة، حيث من المتوقع أن يواجهوا الفائز في المواجهة المثيرة بين اليابان والسويد. مع نيمار جاهز ومتلهف، يرغب البرازيليون في العودة إلى الوطن مع الكأس السادسة.