استهل المنتخب المغربي مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، مؤكداً قدرته على منافسة كبار المنتخبات منذ الجولة الأولى.

ونجح "أسود الأطلس" في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21 عبر إسماعيل الصيباري، الذي استغل إحدى الفرص ليمنح المنتخب المغربي أفضلية مبكرة أمام المنتخب البرازيلي.

ولم ينتظر المنتخب البرازيلي طويلاً للرد، حيث تمكن فينسيوس جونيور من إدراك التعادل في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي مميز أنهاه بهدف رائع أعاد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت المواجهة أداءً متوازناً من المنتخبين، مع تبادل للهجمات والفرص على مدار شوطي اللقاء، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليكتفي كل طرف بحصد نقطة واحدة.

ويُعد التعادل بداية إيجابية للمنتخب المغربي الذي يواصل البناء على نتائجه المميزة في النسخ الأخيرة من كأس العالم، فيما أخفق المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز الذي كان يأمل به مع انطلاق مشواره في البطولة.