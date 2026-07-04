مونديال 2026: مصر تُهدي انتصارها التاريخي للشعب الفلسطيني

وقعت مصر صفحة تاريخية في كرة القدم الخاصة بها بتأهلها لأول مرة إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم، بعد أن أقصت أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء المباراة بنتيجة 1-1 بعد التمديد.

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افتتح المصريون التسجيل بفضل إمام عاشور في الدقيقة الثالثة عشرة، قبل أن يدرك الأستراليون التعادل بهدف عكسي لمحمد هاني في الشوط الثاني. وفي نهاية المطاف، ابتسمت ركلات الترجيح للمصريين، بعدما سجّل حسام عبدالمجيد ركلة الجزاء الحاسمة.

عند صفارة النهاية، أهدى المدرب حسام حسن هذا الانتصار «للشعب المصري والشعب الفلسطيني»، مضيفًا: «نسأل الله أن ينصرهم ويرحم شهداءهم.» ثم ظهر بعد ذلك على أرضية الملعب حاملاً العلمين المصري والفلسطيني، بينما سجد اللاعبون احتفالاً بتأهلهم.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد العديد من الفلسطينيين بهذا الانتصار. وأظهرت صور بثت من غزة تجمع سكان لمتابعة المباراة، بينما يحمل بعضهم الأعلام المصرية.

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ستواجه مصر في دور الـ16 الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.