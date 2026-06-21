نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي، جيريمي دوكو البالغ من العمر 24 عامًا، يتعرض لانتقادات حادة وغير معتادة بعد أن أعلن بشكل علني عن نيته مغادرة معسكر المنتخب مؤقتًا ليكون حاضرًا عند ولادة ابنه البكر. من المتوقع أن تلد زوجته شيران في الأسبوع الثاني من شهر يوليو، وهو موعد يتعارض مباشرة مع مرحلة ربع نهائي كأس العالم.

أوضح ديوكو للصحافيين "هذا يعتمد على متى سيحدث ذلك، لكنه طفلي الأول، لذا أنا بالتأكيد أريد أن أكون هناك" وتابع. "لا أحد يريد أن يفوّت ولادة ابنه البِكر، لكنني أعلم أن كرة القدم تنطوي على اعتبارات عديدة أخرى. أعلم أن الاتحاد البلجيكي يدعم اللاعبين ويفهم الوضع، وسنرى ما الذي سنفعله".

في حين أبدى الكثيرون تعاطفاً وتفهماً لكلام الشاب الغير مألوف، اختار مقدم القناة الرياضية الفرنسية الشهيرة L’Equipe، فرانس بيرون، أن يهاجم دوكو بشكل فظ واستثنائي خلال بث مباشر: "لا يمكنك أن تفوت كأس العالم. الآن ستفوت مباراة من أجل قطع الحبل السري؟" تساءل بيرون بغضب، "لديك فرصة للمشاركة في كأس العالم، هناك مئات لاعبي كرة القدم الذين قد يحاربون ليكونوا مكانك، لكنك ستتخلى عن كل هذا لمشاهدة الولادة، والتي، سامحوني، هي لحظة مقززة، حيث يكون الأب غير ضروري تمامًا ويؤدي فقط دور الكومبارس."

المشاركون بالحوار في الاستوديو، ومن بينهم الملاكم السابق براهيم أسلوم، ذهلوا من هذه التصريحات وخرجوا للدفاع عن البلجيكي: "ماذا يعني غير ضروريين؟ من يقدم الدعم لنصفه الآخر؟"، تساءل أسلوم، وأضاف: "الطفل هو كل حياتك. يمكنك الفوز بكأس العالم أو خسارته، لكن في اللحظة التي يمر فيها هذا الحدث – فقد انتهى."

المقدم بيرون رفض التراجع وأنهى الجدل بقوله: "لكن إبراهيم، طفلك سيبقى هناك دائماً".

ضربة مهنية للبلجيكيين: دوكو خارج مواجهة إيران

في غضون ذلك، تلقت منتخب بلجيكا ضربة مهنية قبل مباراته اليوم (الأحد) أمام إيران في مرحلة المجموعات. تم استبعاد دوكو من قائمة المنتخب للمباراة بسبب تكرار الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي.

المدير الرياضي للمنتخب البلجيكي، فينسنت مانار، أكد الغياب وقال: "من الأفضل أن نمنحه الراحة الآن، لكي يتمكن من التعافي والعودة قبل مباراة ختام المجموعة ضد نيوزيلندا".