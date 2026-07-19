أعربت فاطمة، جدة نجم منتخب إسبانيا لامين يامال، عن أمنيتها بفوز "لا روخا" بلقب كأس العالم 2026، مؤكدة أنها ستحتفل بطريقة خاصة إذا تمكن حفيدها من هز شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية المرتقبة.

وقالت جدة يامال، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "أريد أن تفوز إسبانيا، وإذا سجل لامين هدفًا فسأصرخ بأعلى صوتي"، في إشارة إلى حماسها الكبير للمواجهة التي ستقام على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة.

من جانبه، تحدث رايان، ابن عم يامال، عن العلاقة التي تجمعه بالنجم الإسباني، قائلاً: "لامين بالنسبة لي يعني الكثير من الأشياء الجميلة، لكنه قبل كل شيء مثل الأخ، لأننا نشأنا معًا".

ويُعرف عن لامين يامال ارتباطه الوثيق بجدته فاطمة، والدة والده منير نصراوي، إذ لعبت دورًا أساسيًا في تربيته بعد انفصال والديه. وسبق أن رافقها إلى حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية في باريس العام الماضي، في مشهد عكس العلاقة الخاصة التي تجمعهما.

وكشفت تقارير سابقة أن فاطمة رفضت الانتقال إلى منزل جديد اشتراه لها حفيدها، مفضلة البقاء في حي "روكافوندا" الشعبي بمدينة ماتارو الإسبانية، حيث أمضت سنوات طويلة من حياتها.

كما أصر يامال في مايو من العام الماضي على تأجيل جلسة التصوير الخاصة بتجديد عقده مع برشلونة حتى تتمكن جدته من الحضور، رافضًا التقاط الصور الرسمية في غيابها، في خطوة لاقت إشادة واسعة من جماهير النادي.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، وصلت فاطمة إلى إسبانيا قادمة من المغرب عام 1990 برفقة أبنائها الخمسة، وكان لها دور محوري في تنشئة لامين يامال، الذي أصبح اليوم أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، ويستعد لخوض أول نهائي له في كأس العالم أمام الأرجنتين.