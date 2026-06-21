زلاتان إبراهيموفيتش يتنبأ بمفاجأة: "هذا المنتخب قادر على الفوز بكأس العالم"

منتخب الولايات المتحدة يواصل إثارة الإعجاب في المونديال الذي يُقام على أرضه، وبعد الفوز المثير 0:2 على أستراليا الذي ضمن له رسميًا مكانًا في مرحلة خروج المغلوب، يتلقى دعمًا من أحد الأسماء الكبيرة والمميزة في كرة القدم العالمية. زلاتان إبراهيموفيتش يؤمن بأن لاعبي ماوريسيو بوتشيتينو قادرون على تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة – ورفع كأس العالم في يوليو القادم.

الأمريكيون افتتحوا البطولة بعاصفة مع فوز كاسح 1:4 على باراغواي (بفضل هدف ذاتي وأهداف لجيوفاني رينا وثنائية لفولارين بالوغون)، وواصلوا بالفوز على الأستراليين الذي أكمل انتصارات متتالية في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1930.

"إذا لم تصدقوا من قبل، سأكرر ذلك: ابدؤوا في التصديق"، قال إبراهيموفيتش في بث على شبكة فوكس سبورتس. "كل الدولة خلفهم، وعندما يكون لديك مثل هذا الدعم، من الصعب جداً أن يهزمك أحد. لقد قدموا أداءً رائعاً، وبصراحة، أستراليا لم تشكل تهديداً على الإطلاق. الزخم معهم الآن وهذا بالضبط ما يحتاجونه. عليهم فقط أن يواصلوا جلب هذا الثقة من مباراة إلى أخرى".

عندما سألت المذيعة ريبيكا لو بشكل مباشر زلاتان إذا كان بوتشيتينو ولاعبوه يستطيعون إبهار العالم والفوز بالبطولة، أجاب بحزم وبدون تردد: "نعم".

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كما قد تتذكرون، وضعت شبكة فوكس سبورتس الأمريكية، التي تبث البطولة، هدفاً طموحاً في مارس الماضي: جعل أكبر بطولة كأس عالم في التاريخ (بمشاركة 48 فريقاً) الحدث الأبرز. ولتحقيق هذه الغاية، تعاقدت الشبكة مع أسطورة كرة القدم السويدية، الذي اعتزل اللعب عام 2023 برصيد 573 هدفاً و34 لقباً، ليكون المعلق الرئيسي للقناة في هذه البطولة.

زلاتان، المعروف بطباعه الملونة وبثقته الزائدة بالنفس، انضم إلى طاقم بث لامع يضم أيضًا أسطورة منتخب فرنسا تييري هنري، والمقدمة المرموقة ريبيكا لو، التي حظيت الليلة منه بنبوءة متفائلة بشأن فرص تتويج الدولة المضيفة.