لماذا غير منتخب التشيك اسمه الرسمي قبل كأس العالم بلحظة؟

منتخب كوريا الجنوبية يلتقي الليلة مع التشيك في ملعب غوادالاخارا في المكسيك. بالنسبة للمنتخب الأوروبي، هذه عودة تاريخية ومثيرة إلى الساحة الرئيسية لكرة القدم العالمية لأول مرة منذ 20 عامًا، لكن هذه المرة، سيلاحظ المشاهدون في المنازل تغييرًا بارزًا للغاية حتى قبل صافرة البداية: الاسم الذي سيظهر على لوحة النتائج وفي الجرافيك الرسمي للفيفا.

التفسير البيروقراطي: لماذا "تشيكيا" وليس "الجمهورية التشيكية"؟

في المرة الأخيرة التي وطأت فيها قدم المنتخب عشب المونديال (ألمانيا 2006)، فعل ذلك تحت الاسم المعروف "الجمهورية التشيكية". لكن الآن، يظهر المنتخب في تجسده الثالث في كرة القدم الدولية (بعد تفكك تشيكوسلوفاكيا الأسطورية، التي وصلت إلى نهائي المونديال مرتين في 1934 و1962).

السبب وراء التغيير الحالي هو قرار رسمي من الحكومة في براغ، التي تبنّت بشكل شامل الاسم المختصر تشيكيا (Czechia) كاسمها الرسمي باللغة الإنجليزية. تمّت الموافقة على هذه الخطوة بسرعة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدائمة للأسماء الجغرافية، انطلاقاً من الفكرة بأن الاسم المختصر سيقلل من اللبس لدى الناطقين بالإنجليزية، ويعزّز العلامة التجارية الدولية للدولة، ويساعد الاقتصاد.

اعتمدت منظمة الفيفا التوجيه بشكل فوري بالنسبة لمنتخبات الرجال والنساء في الدولة، بحيث أنه من اليوم فصاعداً، في كل سياق رياضي، إعلامي، أدبي أو موسيقي، يكون الاسم الرسمي هو تشيكيا (على الرغم من أن الاسم الكامل يبقى كما هو في الوثائق الرسمية للدولة)

تبدّل أجيال: لا يوجد أي لاعب بقي من مونديال 2006

العودة المتأخرة تبرز إلى أي مدى تم إعادة بناء التشكيلة التشيكية الحالية. لا يوجد أي لاعب من تشكيلة عام 2006 ما زال جزءاً من المنتخب الوطني. أكبر لاعبي المنتخب سناً حالياً هو لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاماً، فلاديمير داريدا، الذي كان في الخامسة عشرة فقط عندما ارتدى توماش روسيتسكي وبافل ندفيد القميص الوطني في ألمانيا.

ومع ذلك، لا يدور الحديث عن تشكيلة عديمة الخبرة. معظم اللاعبين، وعلى رأسهم نجم باير ليفركوزن باتريك شيك، يمتلكون خبرة واسعة في البطولات الكبرى، بعد أن نجحت التشيك في التأهل لجميع بطولات أوروبا (اليورو) بشكل متتالٍ منذ عام 1996.

الزخم المهني ورحلة المعاناة الجغرافية

تصل التشيك إلى المواجهة الليلة وهي في ذروة لياقتها الجماعية. الأوروبيون يحملون سلسلة رائعة من ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ونجحوا أيضًا في تسجيل الأهداف في مبارياتهم السبع الأخيرة. تُظهر البيانات أن التشيك تميل بشكل واضح إلى بدء المباريات بقوة، حيث كانت متقدمة في نهاية الشوط الأول في 60% من مبارياتها الأخيرة.

من ناحية أخرى، كوريا الجنوبية تعرض خط دفاع ثابت وصلب بشكل خاص. الكوريون كانوا المنتخب الآسيوي الوحيد الذي أنهى مرحلة التصفيات بدون أي خسارة، وفي مباريات التحضير الأخيرة لهم حققوا انتصارين دون أن تهتز شباكهم وأحرزوا ستة أهداف، معتمدين على الأداء الاستثنائي للكابتن هيونغ مين سون في الجهة اليسرى.

بالإضافة إلى المنافسة على أرض الملعب، ينتظر المنتخب التشيكي تحدٍ لوجستي ليس بسيطًا خلال مرحلة المجموعات. معسكر التدريب الرئيسي للمنتخب يقع في شمال تكساس، ومن هناك سيضطرون للسفر لمسافات هائلة:

المباراة 1 (الليلة): ضد كوريا الجنوبية في غوادالاخارا، المكسيك.

المباراة الثانية (18 يونيو): ضد جنوب أفريقيا في أتلانتا، جورجيا (الولايات المتحدة).

المباراة الثالثة (25 يونيو): ضد الدولة المضيفة المكسيك في ميامي/مكسيكو سيتي.

بالمجمل، من المتوقع أن تقطع المنتخب مسافة تزيد عن 3,100 ميل (حوالي 5,000 كيلومتر) فقط בשלב المجموعات، וזה بحد ذاته رقم يشكل تحدياً، لكنه مشابه للمسافات التي ستقطعها منتخبات كبيرة أخرى في هذا البطولة المتفرقة، مثل منتخب إنجلترا.