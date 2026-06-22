تعادل بطعم الانتصار لإيران أمام بلجيكا في مباراة مشتعلة

فرض المنتخب الإيراني التعادل السلبي على بلجيكا، في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، في مباراة تألق خلالها الحارس علي رضا بيرانفاند بصورة استثنائية، ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة أبقت على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل.

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى نقطتين بعد تعادله السابق أمام نيوزيلندا، بينما اكتفت بلجيكا بنقطتين أيضاً، لتزداد المنافسة تعقيداً في المجموعة التي تتصدرها مصر.

صمود دفاعي إيراني أمام الضغط البلجيكي

دخل المنتخب البلجيكي المواجهة بضغط هجومي واضح، معتمداً على التحركات عبر الأطراف والاختراقات السريعة، إلا أن الدفاع الإيراني ظهر بانضباط كبير، ونجح في إغلاق المساحات أمام نجوم بلجيكا طوال فترات طويلة من اللقاء.

وصنع المنتخب الأوروبي عدة فرص خطيرة، لكن الحارس علي رضا بيرانفاند كان العنوان الأبرز للمباراة، بعدما تصدى لسلسلة من المحاولات الحاسمة، وأحبط هجمات قادها روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين ولياندرو تروسارد.

في المقابل، اعتمد المنتخب الإيراني على الهجمات المرتدة السريعة، خصوصاً في الشوط الثاني، مستفيداً من المساحات التي خلفها تقدم المنتخب البلجيكي إلى الأمام.

لقطة الطرد تغيّر مجريات اللقاء

شهدت المباراة لحظتين محوريتين قلبتا إيقاع المواجهة؛ الأولى كانت التصدي الاستثنائي لبيرانفاند من على خط المرمى، عندما أنقذ كرة محققة بطريقة أثارت إعجاب الجماهير والمتابعين.

أما اللحظة الثانية فجاءت في الدقيقة 66، عندما تلقى المدافع البلجيكي نايثان نغوي بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة مهاجم إيراني كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وأعطت حالة الطرد دفعة معنوية كبيرة للمنتخب الإيراني، الذي خرج من مناطقه الدفاعية وبدأ بالضغط على مرمى تيبو كورتوا، وصنع أكثر من فرصة خطيرة، إلا أن الحارس البلجيكي بدوره نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

قاليباف يربط كرة القدم بالرسائل السياسية

وفي تفاعل لافت مع المباراة، نشر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رسالة عبر منصة “إكس” عقب اللقاء، كتب فيها: “هكذا نحمي أرضنا”، في إشارة إلى الأداء القتالي الذي قدمه المنتخب الإيراني أمام بلجيكا.

وجاءت رسالة قاليباف بالتزامن مع وجوده في سويسرا ضمن الوفد الإيراني المشارك في محادثات مرتبطة بالأزمة الإقليمية والتوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

واعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن أداء المنتخب، وخاصة الصمود الدفاعي والتماسك الجماعي، حمل أبعاداً رمزية داخل الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني.

انقسام جماهيري واستمرار آمال التأهل

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية منقسمة، حيث رفع قسم من المشجعين الأعلام الرسمية الإيرانية، فيما ظهر آخرون بأعلام “الشمس والأسد” المرتبطة بالمعارضة الإيرانية في الخارج.

ورغم الظروف التي سبقت البطولة، بما في ذلك أزمة التأشيرات والحديث عن إمكانية انسحاب المنتخب بسبب التوترات السياسية والعسكرية الأخيرة، نجح منتخب إيران في حصد نقطته الثانية في البطولة، ليبقي على فرصه قائمة في بلوغ دور الـ32.

ويبدو أن "تيم ميلي" بات يعتمد بصورة كبيرة على صلابته الدفاعية وتألق حارسه بيرانفاند، الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.