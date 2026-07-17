أغلى قميص في تاريخ المونديال؟ قميص أسطوري يُباع بسعر خيالي

قميص كرة القدم الذي ارتداه أسطورة كرة القدم بيليه في نهائي كأس العالم 1958 بيع مساء أمس (الخميس) في مزاد علني في نيويورك مقابل 4.9 مليون دولار. هذا هو أغلى غرض يخص النجم البرازيلي تم بيعه في مزاد علني على الإطلاق، وثاني أغلى قميص كرة قدم في التاريخ - بعد قميص "يد الله" لدييغو مارادونا، الذي بيع في عام 2022.

أثارت القطعة التاريخية اهتماماً كبيراً وجرت عشر عروض أسعار من خمسة مزايدين مختلفين. ويُعتبر ارتفاع قيمة القميص قفزة غير مسبوقة: في عام 2004 بيع مقابل 105,600 دولار فقط، أي أقل من 3% من سعره الحالي.

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القميص يرمز إلى اللحظة التي أصبح فيها بيليه أيقونة عالمية. في سن السابعة عشرة فقط، سجل البرازيلي هدفين ضد السويد في النهائي وقاد منتخبه لتحقيق أول بطولة من بين ثلاث في مسيرته.

في إطار المزاد العلني "اللعبة الجميلة"، بيعت أغراض أيقونية أخرى: شارة الكابتن التي ارتداها مارادونا في مونديال 1986 بيعت مقابل 512,000 دولار؛ قميص "الريمونتادا" لليونيل ميسي أمام باريس سان جيرمان (2017) بيع بـ217,600 دولار؛ وقميص ديفيد بيكهام من مباراته الخمسين مع منتخب إنجلترا بيع بمبلغ 51,200 دولار.

تُبرز هذه الصفقات الارتفاع المتواصل في قيمة منتجات التذكارات الرياضية التاريخية في السوق الدولية.