أعلنت سفارة المغرب في فرنسا أنها تقدمت بشكوى بتهمة «الإهانة للعلم والتحريض على الكراهية» على خلفية حوادث وقعت مساء السبت، بعد فوز المغرب على كندا (3-0) في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقعت الأحداث في حي كواتر شومان، الواقع بين أوبيرفيلييه وبانتان (سين سان دوني). ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الدبلوماسية المغربية، تُظهر عدة مقاطع فيديو، تدّعي البعثة توثيقها والتحقق من صحتها، قيام أفراد بتمزيق علم المملكة المغربية وحرقه، ثم تمزيقه إربًا إربًا، وهم يهتفون بشعارات تشير إلى أصولهم الجزائرية.

تؤكد السفارة أيضًا أن صورًا أخرى تظهر نساء يرتدين قميص المنتخب المغربي، برفقة أطفال صغار، وقد تعرضن للاعتداء اللفظي ومحاولات الترهيب من قبل نفس الأشخاص.

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في مواجهة هذه الأحداث، لجأت البعثة الدبلوماسية إلى العدالة الفرنسية ودعت إلى تجنب أي تصعيد. وفي وقت تنتشر فيه أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تدعو إلى الانتقام من المشجعين الجزائريين، تذكّر البعثة بأن «الاحتفالات الرياضية يجب أن تظل لحظات فرح، وتجمع، واحترام متبادل».

سيواجه المغرب منتخب فرنسا يوم الخميس في ربع نهائي كأس العالم 2026، في فوكسبره، بالقرب من بوسطن.