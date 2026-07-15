قبل ساعات قليلة من انطلاق صافرة بداية نصف النهائي الدراماتي بين إنجلترا للأرجنتين في أتلانتا، قامت الفيفا بإجراء تغيير جذري في نظام الـ VAR، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأجواء ومنع الإحراج في اللحظة الحاسمة من البطولة.

حتى الآن في البطولة، جلس جميع حكام الـVAR في مركز تكنولوجي موحد وبعيد في دالاس، تكساس، بغض النظر عن مكان إقامة المباريات. ومع ذلك، وبسبب شكاوى شديدة من أعطال في الاتصالات، قرارات مثيرة للجدل وغضب جماهيري من العديد من المنتخبات (ومن بينها إنجلترا نفسها ومصر)، قرر الفيفا نقل حكام الـVAR مباشرة إلى داخل الملاعب لكل المباريات الحاسمة المتبقية.

المعنى هو أنه في نصف النهائي الليلة، سيجلس حكم الـVAR الرئيسي ومساعده داخل ملعب "مرسيدس-بنز" في أتلانتا، ليكونا دعمًا فوريًا وقريبًا لمنع أي خلل تقني أو مشكلة في التواصل مع حكم الساحة.

قرار الفيفا جاء في أعقاب ضغوط شديدة مورست على رئيس لجنة الحكام في الفيفا، بييرلويجي كولينا.

في ربع النهائي ضد النرويج، غضب منتخب إنجلترا بعد قرار الـVAR الذي ألغى لهم ركلة جزاء واضحة رغم العرقلة القوية ضد جيد سبنس داخل منطقة الجزاء. مدرب إنجلترا توماس توخيل لم يوفر انتقادات وهاجم تصرف الحكام: "هذا ببساطة غير جيد بما فيه الكفاية، التحكيم متقلب وغير موثوق. لدينا حكمين رابعين يصرخان عليك فقط إذا مددت قدمك خارج المنطقة الفنية".

كما قدم المنتخب المصري رسالة شكوى رسمية وغاضبة إلى الفيفا بعد أن أُقصي في ثمن النهائي على يد الأرجنتين (3-2)، وذلك بعد أن تم إلغاء هدف شرعي له بسبب خطأ مشكوك فيه والذي، بحسبهم، لم يحدث أصلاً.

الآن، دان هانت، عضو اللجنة المنظمة للفيفا، اعترف بأن الخطوة ضرورية: "أنا سعيد بأن تقنية الـVAR ستكون في الملعب. عندما يكون هناك أربعة حكام فقط يديرون ملعبًا ضخمًا، من الصعب جدًا السيطرة على الدراما".

تميمة حظ ميسي ستحكم نصف النهائي

الذي تم تعيينه لإدارة اللقاء المشحون والتاريخي بين إنجلترا والأرجنتين هو الحكم الأمريكي-المغربي إسماعيل الفتح (Ismail Elfath).

تعيين ألفات يثير بالفعل اهتمامًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي: يتبين أنه يُعتبر نوعًا من "تميمة الحظ" لقائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، الذي لم يخسر أبدًا مباراة أدارها ألفات حكمًا. الحكم الأمريكي المرموق، الذي فاز مرتين بلقب حكم العام في الدوري الأمريكي MLS، شغل أيضًا منصب الحكم الرابع في نهائي كأس العالم الذي لا يُنسى في قطر 2022، حيث رفع ميسي الكأس.

في إنجلترا يأملون أنه الليلة في أتلانتا، بمرافقة نظام الـVAR المحسن والقريب، ستنقطع سلسلة الحظ هذه وأن منتخب توخل سيضمن بطاقة التأهل لنهائي المونديال الأول منذ عام 1966.