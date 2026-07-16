الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتبلغ نهائي مونديال 2026

نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز درامي بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب "مرسيدس-بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويضرب موعدًا مع منتخب إسبانيا في النهائي المقرر الأحد المقبل.

نصف نهائي اتسم بالندية والتوتر

جاءت المباراة حافلة بالإثارة والاحتكاكات منذ دقائقها الأولى، في امتداد للتنافس التاريخي بين المنتخبين. وشهد الشوط الأول تدخلات قوية ومشادات متكررة بين اللاعبين، ما دفع الحكم الأميركي إسماعيل الفتح إلى التدخل أكثر من مرة لاحتواء التوتر.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في وجه الإنجليزي إليوت أندرسون بعد تدخل على ليونيل ميسي، قبل أن ينذر المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، بينما استمرت الاعتراضات والاحتكاكات حتى نهاية الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف.

ريمونتادا أرجنتينية في الدقائق الحاسمة

مع بداية الشوط الثاني، نجحت إنجلترا في افتتاح التسجيل عبر أنتوني جوردون في الدقيقة 55، لتقترب من بلوغ النهائي، قبل أن يتراجع منتخب "الأسود الثلاثة" إلى مناطقه الدفاعية للحفاظ على تقدمه.

غير أن الضغط الأرجنتيني المتواصل أثمر عن هدف التعادل في الدقيقة 85، عندما استغل إنزو فرنانديز تمريرة من ليونيل ميسي ليسدد كرة قوية في الشباك.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية، وجه لاوتارو مارتينيز الضربة القاضية لإنجلترا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إثر عرضية متقنة من ميسي، ليمنح "راقصي التانجو" بطاقة العبور إلى النهائي

ميسي يصنع الفارق رغم غيابه عن التسجيل

ورغم أن ليونيل ميسي لم يهز الشباك، فإنه كان اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباراة بعدما صنع هدفي الفوز، ليقود منتخب بلاده إلى النهائي ويؤكد مجددًا مكانته كقائد للفريق في المواعيد الكبرى.

وبفضل تمريرتيه الحاسمتين، استعاد ميسي صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026، بعدما تساوى مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف، لكنه تفوق عليه وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تمنح الأفضلية لصاحب العدد الأكبر من التمريرات الحاسمة عند تساوي اللاعبين في عدد الأهداف.

ورفع قائد الأرجنتين رصيده إلى أربع تمريرات حاسمة مقابل ثلاث لمبابي، ليصبح المرشح الأبرز للفوز بجائزة الحذاء الذهبي قبل المباراة النهائية.

أرقام تاريخية للنجم الأرجنتيني

وشهدت مواجهة إنجلترا رقمًا تاريخيًا جديدًا لميسي، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في نصف نهائي كأس العالم بعمر 39 عامًا و21 يومًا، باستثناء حراس المرمى.

كما قدم قائد الأرجنتين واحدة من أبرز مبارياته الفردية في البطولة، بعدما نجح في تنفيذ ثماني مراوغات ناجحة، وهو أعلى رقم يسجله أي لاعب في مباراة واحدة خلال مونديال 2026، متجاوزًا الرقم السابق الذي كان بحوزة الباراغوياني خوليو إنسيسو.

ويواصل ميسي أيضًا صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 21 هدفًا، متقدمًا بهدف واحد على الفرنسي كيليان مبابي.

نهائي بنكهة أوروبية – لاتينية

بانتصارها على إنجلترا، واصلت الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها العالمي، لتضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني الذي بلغ النهائي بعد فوزه على فرنسا بهدفين دون رد.

وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة مرتقبة بين حامل اللقب وبطل أوروبا، في مباراة ستحدد هوية بطل كأس العالم 2026، وسط ترقب لدور ليونيل ميسي في محاولة قيادة الأرجنتين إلى لقب عالمي جديد وإضافة إنجاز آخر إلى مسيرته التاريخية.