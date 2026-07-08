قبيل المواجهة المثيرة في ربع النهائي الليلة (الأربعاء) في بوسطن بين فرنسا والمغرب، والتي تُعد إعادة لنصف النهائي الذي لا يُنسى من قطر 2022، أعلنت الفيفا عن تعيين تاريخي واستثنائي بشكل خاص: جميع الحكام الخمسة في الملعب (بما في ذلك الحكم الرابع والحكم البديل) سيأتون جميعهم من نفس الدولة، الأرجنتين.

وفقًا للقرار، الحكم الرئيسي سيكون فاكوندو تيو الأرجنتيني، ו سينضم إليه الحكمان المساعدان خوان بابلو بياتي وغابرييل تشادا، الحكم الرابع داريو هيريرا، والحكم البديل كريستيان نافارو.

في حين أن وجود طواقم تحكيم ثلاثية من نفس الدولة هو أمر شائع، فإن اختيار طاقم موسع وكامل من جنسية واحدة أثار العديد من التساؤلات والاستفهامات بين المشجعين على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً في ظل التنافس الرياضي الحساس بين الفرنسيين والأرجنتينيين في السنوات الأخيرة.

قرار الفيفا تم اتخاذه يوم الاثنين، لكنه أصبح أكثر حساسية في أعقاب أحداث ليلة أمس. كما هو معلوم، تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع النهائي بعد فوز جنوني 3:2 على مصر، في مباراة أدارها بشكل ساخر طاقم تحكيم فرنسي بقيادة فرانسوا لوتسييه.

في نهاية تلك الخسارة الدراماتيكية، لم يوفر مهاجم منتخب مصر، مصطفى زيكو (الذي سجّل الهدف الثاني للفراعنة)، انتقادًا لاذعًا وهاجم الحكم الفرنسي بكلمات قاسية: "الحكم لم يكن جيدًا، لم يكن منصفًا وظلمه كان واضحًا تمامًا. لقد طاردنا منذ بداية المباراة ولم يكن يريد لنا أن نفوز". الآن، يتساءل المشجعون عبر الإنترنت ما إذا كان الطاقم الأرجنتيني سيكون له تأثير مماثل على مصير فرنسا في ربع النهائي.

في فرنسا يستعدون لربع النهائي: عاصفة مبابي وخيبة أمل النجم الشاب

بينما يحاول المدرب ديدييه ديشان لجمع الصفوف، يبرز إحباط عميق من جانب أحد أكبر النجوم الشبان في كرة القدم الفرنسية، وورين زئير-إمري. لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عامًا، الذي قدم موسمًا مذهلًا بقميص باريس سان جيرمان مع 54 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة لويس إنريكي، يجد نفسه محبطًا ومرتبكًا جدًا بعد أن لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في أول خمسة مباريات من البطولة.

وفقًا لتقارير في فرنسا، زايير-إيمري يجد صعوبة في إخفاء عدم رضاه، خاصة بعد أن مر بتجربة مماثلة أيضًا في يورو 2024، حيث جلس على مقاعد البدلاء طوال البطولة. أمل لاعب الوسط الشاب في البروز خلال البطولة الحالية قد يتحقق الآن بسبب إصابة أوريلين تشواميني في الفخذ، ومن غير المؤكد ما إذا كان سيكون جاهزًا لمباراة المغرب (على الرغم من أن ديشان فضّل في المباراة السابقة مانو كونيه وأدريان رابيو).

من يسيطر كالعادة على معظم العناوين هو كابتن المنتخب، كيليان مبابي. مهاجم ريال مدريد، الذي سجل ركلة جزاء الفوز الدراماتيكي (1:0) على باراغواي في دور الـ16 وسجل 7 أهداف في المونديال الحالي، وجد نفسه في قلب عاصفة سياسية قبيحة.

سيناتورة من باراغواي، سيليستي أماريا، هاجمت وسخرت من مبابي على شبكات التواصل الاجتماعي على خلفية أصله وتعليمه. مبابي لم يبق صامتًا ورد بشكل علني وحازم عندما وصف أقوالها بأنها "حقيرة" وأشار إلى أنها لا تستحق منصبها. في باراغواي تبرؤوا من أقوالها واعتذروا للنجم الفرنسي.