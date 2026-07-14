صورة غريبة لإيرلينغ هالاند تجتاح مواقع التواصل.. ما قصتها؟

تم يوم أمس (الاثنين) توثيق نجم منتخب النرويج الشهير عند عودته من المونديال في الولايات المتحدة مع تذكار غير عادي - راكون محنط تم شراؤه على ما يبدو في تكساس مقابل حوالي 750 دولارًا. هذا الشراء الغريب تسبب بموجة من النكات على الشبكة: "فقط هالاند يستطيع أن يجعل هذا يبدو طبيعيًا".

المهاجم الذي أصبح محبوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ألهم العديد من النكات والتقليدات، ويبدو أن الطريقة التي اختار بها العودة إلى وطنه أصبحت أيضًا فيروسية، بعد أن تم تصويره في مطار أوسلو مع التذكار الغريب بشكل خاص.

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إذا لم يكن مجرد توثيق الصورة مع الراكون كافياً، فقد ظهر الراكون المحنط في الصور وهو يحمل في يده زجاجة ويسكي. المتصفحون على الإنترنت تعرفوا بسرعة على الغرض، ووفقاً للتقارير، كما ذُكر، فقد تم شراؤه في تكساس مقابل حوالي 750 دولاراً.

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على الشبكة مازحوا: "هو لا يجمع الكؤوس فقط في الملعب، بل أيضًا تذكارات جنونية خارجه"، "عطلته الصيفية هي فعلاً منجم ذهب للمحتوى". القصة وراء التذكار غير الاعتيادي ليست واضحة تماماً. المشجعون يأملون أن يقدم المهاجم النرويجي تفسيراً للأمر قريباً.