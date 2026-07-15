حمّى مونديال 2026 تصل سجلات مواليد بيرو.. يامال وهالاند وصلاح ومبابي بين أكثر الأسماء اختيارًا للأطفال

لم يقتصر تأثير كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على المستطيل الأخضر، بل امتد إلى سجلات المواليد في بيرو، حيث شهدت البلاد موجة لافتة من تسمية الأطفال بأسماء أبرز نجوم البطولة.

وكشفت صحيفة "ريكورد" المكسيكية، نقلًا عن الهيئة الوطنية للتعريف والأحوال المدنية في بيرو، أن مئات العائلات اختارت أسماء لاعبي كرة القدم لأبنائها المولودين خلال فترة إقامة البطولة، في ظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها نجوم اللعبة.

وتصدر النجم الإسباني الشاب لامين يامال القائمة، بعدما حمل 1241 طفلًا اسمه، فيما جاء النرويجي إيرلينغ هالاند بين الأسماء الأكثر رواجًا، إذ سُجل 468 طفلًا باسم "هالاند"، بينما حمل 91 طفلًا اسم "إيرلينغ هالاند"، وسُجل أربعة أطفال بالاسم الكامل "إيرلينغ براوت هالاند".

كما أظهرت البيانات انتشار أسماء عدد من نجوم كرة القدم العالميين، من بينهم محمد صلاح الذي حمل اسمه 319 طفلًا، وكيليان مبابي بـ238 طفلًا، وبيدري بـ175، ومانويل نوير بـ135، إلى جانب جود بيلينغهام الذي اختاره 125 أبًا لتسمية أبنائهم.

وتعكس هذه الظاهرة التأثير الثقافي والشعبي الذي تتركه البطولات الكبرى، إذ لم يعد إرث كأس العالم يقتصر على النتائج والألقاب، بل بات يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، ليخلّد أسماء نجوم اللعبة في سجلات المواليد، ويجعل من مونديال 2026 ذكرى ترافق مئات الأطفال طوال حياتهم.