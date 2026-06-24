أول لاعب مسلم في منتخب إنجلترا يرفض مصافحة نجم منتخب غانا المتهم بالاغتصاب

مدافع منتخب إنجلترا ولاعب توتنهام، جيد سبينس، رفض مصافحة لاعب وسط منتخب غانا، توماس بارتي، خلال مراسم المصافحة التقليدية قبل انطلاق المباراة في بوسطن. جاء هذا التصرف بعد أن أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) للاعبين أن قرار مصافحة بارتي متروك لتقديرهم الخاص.

بارتي، لاعب فياريال الإسباني ولاعب وسط أرسنال السابق، يواجه حالياً محاكمة في لندن بعد أن اتُهِم بسبع تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي ضد أربع نساء مختلفات. اللاعب، الذي ينكر بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، غاب عن مباراة افتتاح غانا في البطولة في تورونتو ضد بنما، بعد أن رفضت حكومة كندا منحه تأشيرة دخول بسبب لائحة الاتهام، وهو قرار قوبل بانتقادات حادة من مسؤولين رسميين في غانا. ومع ذلك، سُمح له بدخول الولايات المتحدة للمباريات هناك.

التوتر حول اللقاء بين لاعبي إنجلترا وبارتي رافق التحضيرات للمباراة. أثناء تقدم بارتي في سلسلة المصافحات، اختار مخرج البث الرسمي في BBC قطع زاوية الكاميرا وعدم عرض تفاعله مع لاعبي إنجلترا. كذلك، جيد سبينس، أول لاعب مسلم يمثل إنجلترا في كأس العالم، كان اللاعب الوحيد من بين جميع أعضاء تشكيلة إنجلترا الذي سحب يده إلى الوراء وتجاهل لاعب الوسط الغاني. طوال المباراة، تعرض بارتي لصيحات استهجان قوية من الجمهور في كل مرة لمس فيها الكرة.

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خلال الاستراحة، تناولت شبكة BBC بشكل رسمي ما حدث. أكدت المقدمة غابي لوغان أن الكاميرات فعلاً قطعت البث قبل لحظة المصافحة، وأطلعت المشاهدين بتقارير عن أن سبينس رفض مصافحة بارتي. وكررت لوغان تفاصيل لائحة الاتهام ضد اللاعب، وأشارت إلى أن محاكمته من المتوقع أن تبدأ في العام المقبل.

من ناحية أخرى، مدرب منتخب غانا، كارلوس كيروش، رفض التطرق للموضوع بشكل موسع وتبنى خطاً حازماً مفاده أن اللاعب بريء طالما لم تثبت إدانته: "ليس لدي أي تعليق على قراراتي. هو هنا معي، إذاً عن ماذا لدينا لنتحدث؟"، قال كيروش. "ليس من وظيفتي أو وظيفتكم أن تحكموا. دعوا الأحداث تجري، وعندما يلتقي النهر بالمحيط – جميعنا سنعرف الحقيقة".

في هذا السياق، قد تعود مشكلة منتخب غانا إلى الظهور مجددًا في مرحلة ثمن النهائي. إذا أنهى المنتخب في المركز الثاني في مجموعته، سيضطر للعودة للعب في تورونتو – حيث، كما ذُكر، لا يزال بارتي يُعتبر ممنوعًا من الدخول بعد أن رُفض استئنافه.