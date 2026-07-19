ميسي يعلّق لأول مرة على صورته مع لامين يامال الرضيع، ماذا قال؟

كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صمته بشأن الصورة الشهيرة التي جمعته بالنجم الإسباني لامين يامال عندما كان الأخير رضيعًا، واصفًا المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس العالم 2026 بأنها "أمر جنوني".

وخلال لقاء مع مجموعة من المشجعين في مانهاتن بمدينة نيويورك، استعاد ميسي ذكريات الصورة التي التُقطت عام 2007 ضمن جلسة تصوير خيرية، والتي ظهر فيها وهو يحمل الطفل لامين يامال ويقوم بتحميمه، قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وقال قائد المنتخب الأرجنتيني: "أن تكون لدي صورة معه عندما كان طفلًا رضيعًا، وأن نلتقي الآن في نهائي كأس العالم، فهذا أمر جنوني".

وأشاد ميسي بإمكانات يامال، مؤكدًا أنه يعد من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وقال: "أتمنى له كل التوفيق، فهو مرجع عالمي رغم أنه لا يزال في التاسعة عشرة من عمره".

وأضاف أن المنتخب الإسباني لا يعتمد على يامال وحده، موضحًا: "إسبانيا تضم مجموعة من اللاعبين المميزين وتمتلك أسلوب لعب رائعًا، لكننا أيضًا نملك أسلحتنا وسنبذل كل ما لدينا للفوز".

وتحمل المباراة النهائية المنتظرة بين الأرجنتين وإسبانيا طابعًا خاصًا، إذ تجمع بين ميسي (39 عامًا)، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، ولامين يامال (19 عامًا)، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد وامتدادًا لإرث نادي برشلونة.