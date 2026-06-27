السنغال وبلجيكا تكتسحان.. والرأس الأخضر يسرق الأضواء في ليلة استثنائية

ليلة درامية بشكل خاص اختتمت مرحلة المجموعات في مونديال 2026 بالنسبة للمجموعات ز، ح وط، حيث تم تحديد منتخبات صعدت بشكل تاريخي ومواجهات مثيرة لدور الـ32. فرنسا وبلجيكا اكتسحتا الطريق نحو المركز الأول، بينما سجل منتخب كاب فيردي تأهلاً مفاجئاً وغير مسبوق.

الصف التاسع: احتفال فرنسي وتاريخ سنغالي

النرويج 1 - 4 فرنسا

هاتريك من عثمان ديمبيلي في الشوط الأول قاد التريكولور إلى قمة المجموعة مع سجل مثالي. كيليان مبابي صنع هدفين لديمبيلي وكان نشيطاً جداً (اهتزت العارضة بعد 22 ثانية فقط)، وديزيريه دوى اختتم في الوقت بدل الضائع. النرويج وصلت بتشكيلة احتياطية خاصة وأضاعت ركلة جزاء عبر يورغن ستراند لارسن.

فرنسا ستواجه السويد يوم الأربعاء، والنرويج ستلعب ضد ساحل العاج في دالاس يوم الثلاثاء.

السنغال 5 - 0 العراق

أداء تاريخي للمنتخب الإفريقي الذي أصبح أول منتخب قاريا يسجل خمسة أهداف في مباراة بكأس العالم. مدافعو مكابي حيفا عبد الله سيك، إسماعيل سار، باب جي (ثنائي كبديل) وإليمان أندياي احتفلوا بالعراق، الذي بقي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 13 (بطاقة حمراء مباشرة لرابين سولاكا).

السنغال قريبة جدًا من ضمان مكانها في المرحلة التالية كواحدة من أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، مع احتمال كبير لمواجهة ضخمة أمام إنجلترا في أتلانتا.

البيت ح’: كافو فيردي تصنع التاريخ، الأوروغواي خارج المنافسة

أوروغواي 0 - 1 إسبانيا

هدف وحيد لأليكس بالدي في الدقيقة الـ42، بعد خطأ فادح من الحارس المخضرم فرناندو موسليرا (الذي أصبح أول حارس منذ 1966 يرتكب 3 أخطاء مباشرة تؤدي إلى أهداف في بطولة واحدة)، كان كافيًا للإسبان لينهو في المركز الأول دون أن تستقبل شباكهم أي هدف في المرحلة التالية. المباراة انتهت بأجواء متوترة بعد بطاقة حمراء مباشرة لأوغسطين كانوبيو من أوروغواي في الوقت بدل الضائع.

تم إقصاء فريق مارسيلو بيلسا بشكل مخزٍ من البطولة في دور المجموعات.

الرأس الأخضر 0 - 0 السعودية

إنجاز غير مسبوق لحارس المرمى البالغ من العمر 40 عامًا، فوزينيا، الذي حافظ على شباكه نظيفة وقاد منتخب بلاده المتواضع، في ظهوره التاريخي الأول في المونديال، إلى دور الـ32 بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة (دون هزيمة وبرصيد 3 نقاط).

كفوردا تحظى بجائزة حلمية – مواجهة مباشرة ضد بطلة العالم، الأرجنتين، في ميامي في 3 يوليو.

المجموعة ز: بلجيكا انفجرت، دراما كبرى بين مصر وإيران

نيوزيلندا 1 - 5 بلجيكا

بعد مباراتين فاترتين، انفجر الشياطين الحمر بـ35 تسديدة على المرمى. أبدع لياندرو تروسار مع ثنائية، وأضاف كيفين دي بروين هدفًا رائعًا من بعيد، وختم روميلو لوكاكو برأسية قوية جعلته الهداف التاريخي لبلجيكا في كأس العالم (6 أهداف).

بلجيكا تضمن الصدارة في المجموعة السابعة بأسلوب.

مصر 1 - 1 إيران

دراما كبيرة جرت في سياتل. محمود صابر منح الفراعنة التقدم المبكر (5)، لكن رامين رضائيان عادل النتيجة بسرعة (14) بعد أن أضاع مهدي طارمي ركلة جزاء إيرانية. الذروة جاءت في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما سجل شجاع خليل زاده هدف الفوز الدرامي لإيران، لكن الهدف أُلغي بتدخل تقنية الـVAR بسبب تسلل بمليمترات.

مصر تنهي في المركز الثاني وستواجه أستراليا في دالاس. من المحتمل أن تتأهل إيران أيضًا من المركز الثالث (في ظهور تاريخي في أدوار خروج المغلوب)، وإذا حدث ذلك ستواجه سويسرا في فانكوفر.