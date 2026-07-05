إصابة مبكرة للصيباري تثير القلق داخل معسكر المغرب

تعرض مهاجم المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب كندا، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما استدعى خروجه من المباراة مبكراً.

وبحسب مجريات اللقاء، فقد اشتكى الصيباري من آلام عضلية بعد مرور نحو 22 دقيقة من زمن المباراة، ليقرر الجهاز الفني للمنتخب المغربي استبداله بإشراك اللاعب سفيان رحيمي.

وتشكل إصابة الصيباري مصدر قلق للجهاز الفني، في ظل اعتماده عليه خلال مباريات البطولة، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها في الأدوار السابقة.

وكان المهاجم المغربي قد سجل عدة أهداف حاسمة في دور المجموعات، إضافة إلى مساهمته في ركلات الترجيح خلال مباريات سابقة، ما جعله أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة المنتخب.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد طبيعة الإصابة وفترة الغياب المحتملة، في وقت يواصل فيه المنتخب المغربي استعداداته لمواصلة مشواره في البطولة.