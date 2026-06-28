إلغاء الطائرة الخاصة لمنتخب أوروغواي بعد الخروج المبكر من المونديال

قرر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم إلغاء رحلة الطيران الخاصة التي كانت مخصصة لعودة بعثة المنتخب من كأس العالم 2026، عقب الإقصاء المبكر من دور المجموعات، ما سيدفع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني إلى العودة عبر رحلات تجارية متفرقة.

وبحسب ما أوردته شبكة “TYC Sports” الأرجنتينية، جاء القرار بعد خسارة أوروغواي أمام إسبانيا بهدف دون مقابل على ملعب “أكرون” في مدينة غوادالاخارا المكسيكية، وهي النتيجة التي أكدت خروج المنتخب من البطولة بعد مشوار مخيب اكتفى فيه بتعادلين وهزيمة واحدة، وسط انتقادات واسعة للأداء الفني.

وكان المنتخب الأوروغوياني قد اتخذ من مدينة “بلايا ديل كارمن” مقراً لإقامته خلال البطولة، قبل أن يتلقى أفراد البعثة إشعاراً بتعديل ترتيبات العودة. ووفق الخطة الجديدة، لن يعود اللاعبون الـ26 والجهاز الفني بقيادة مارسيلو بيلسا على متن رحلة موحدة إلى مونتفيديو، بل سيغادر كل منهم وفق وجهته الخاصة.

ونفى الاتحاد الأوروغوياني أن يكون القرار بمثابة عقوبة أو رسالة احتجاج تجاه اللاعبين، موضحاً أن استئجار طائرة خاصة في رحلة الذهاب كان ضرورياً بسبب ضخامة الوفد، الذي ضم أكثر من 150 شخصاً، إضافة إلى نقل أطنان من المعدات والأمتعة.

وأضاف الاتحاد في بيان رسمي أن خيار الطائرة العارضة لم يكن مطروحاً أساساً لرحلة العودة، نظراً إلى عدم وضوح نقطة الانطلاق النهائية أو الوجهات المختلفة لأفراد البعثة بعد نهاية المشاركة، مشيراً إلى أن تقليص عدد المسافرين جعل الرحلات التجارية الخيار “الأسرع والأكثر كفاءة”.

ومن المقرر أن تبدأ المغادرة اعتباراً من الأحد 28 يونيو/حزيران، على أن يصل اللاعبون وأعضاء البعثة إلى وجهاتهم المختلفة يوم الاثنين عبر رحلات متفرقة تشمل محطات “ترانزيت”.

ولن يعود عدد من اللاعبين إلى أوروغواي أساساً، إذ سيتوجه بعضهم مباشرة من المكسيك إلى دول أوروبية وأميركية جنوبية يقيمون ويلعبون فيها، قبل الحصول على فترة راحة قصيرة استعداداً للعودة إلى أنديتهم مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد.

وفي المقابل، تتزايد التكهنات حول مستقبل المدرب مارسيلو بيلسا مع المنتخب، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن استمراره بات محل شك بعد الإخفاق في المونديال. ورغم تداول اسم المدرب مارسيلو غاياردو كأحد المرشحين المحتملين لخلافته، فإن الاتحاد الأوروغوياني لا يبدو مستعجلاً في حسم الملف، مع توقعات بتأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة للاتحاد في ربيع عام 2027.

كما رجحت تقارير محلية أن تشهد كرة القدم الأوروغويانية مراجعة شاملة خلال المرحلة المقبلة، تشمل الجوانب الاقتصادية وبرامج تطوير الفئات العمرية، في محاولة لإعادة بناء المنتخب بعد خيبة مونديال 2026.