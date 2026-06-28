أنهى المنتخب الأرجنتيني مشوار نظيره الأردني في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-1، في مدينة دالاس الأميركية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى انتصار جديد، بعدما سجل الهدف الثالث عقب مشاركته بديلاً في الشوط الثاني، ليبعث “التانغو” برسالة قوية إلى منافسه المقبل منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32.

ودخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بتشكيلة شهدت تسعة تغييرات أجراها المدرب ليونيل سكالوني مقارنة بالمواجهة السابقة أمام النمسا، فيما كان المنتخب الأردني قد فقد آماله بالتأهل قبل انطلاق المباراة.

وافتتح جيوفاني لو سيلسو التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 19 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما تعرض لخطأ قرب المرمى الأردني.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تدخل من نزار الرشدان على لياندرو باريديس داخل منطقة الجزاء.

وكاد مارتينيز أن يعزز النتيجة أكثر من مرة، بعدما اصطدمت إحدى تسديداته بالعارضة، قبل أن ينجح المنتخب الأردني في تقليص الفارق مع بداية الشوط الثاني.

وسجل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 55، بعدما تابع كرة عرضية أرضية متقنة من إحسان حداد داخل الشباك، ليصبح المنتخب الأردني أول فريق يهز شباك الحارس إيميليانو مارتينيز في مونديال 2026.

وشهدت الدقيقة 60 دخول ليونيل ميسي وسط هتافات جماهيرية كبيرة، قبل أن يترك بصمته سريعاً بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة خدعت الحارس يزيد أبو ليلى.

وحمل هدف ميسي رقماً تاريخياً جديداً، بعدما تجاوز إنجاز الفرنسي جوست فونتين والبرازيلي جارزينيو، بتسجيله في سبع مباريات متتالية ضمن نهائيات كأس العالم.

ورغم الخروج المبكر، قدم المنتخب الأردني أداءً مقبولاً في فترات من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف تاريخي أمام بطل العالم، إلا أن الفوارق الفنية والخبرة رجحت كفة المنتخب الأرجنتيني الذي واصل طريقه بثقة نحو الأدوار الإقصائية.