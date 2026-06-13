حقق المنتخب القطري إنجازاً تاريخياً بحصده أول نقطة في مشاركاته بكأس العالم، بعدما فرض التعادل 1-1 على منتخب سويسرا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية من مونديال 2026، على ملعب ليفايز ستاديوم في سانتا كلارا بالولايات المتحدة.

وتقدم المنتخب السويسري أولاً عبر مهاجمه بريل إمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17، مستفيداً من أفضليته خلال معظم فترات اللقاء وسيطرته على مجريات اللعب.

ورغم الضغط السويسري وإهدار عدة فرص لتعزيز النتيجة، تمسك المنتخب القطري بحظوظه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح بوعلام خوخي في تسجيل هدف التعادل برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح الهدف المتأخر المنتخب القطري نقطة تاريخية هي الأولى له في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته السابقة في مونديال 2022 دون تحقيق أي نقاط.

ويُعد التعادل دفعة معنوية مهمة للعنابي في مشواره بالمجموعة، فيما تلقى المنتخب السويسري ضربة مؤلمة بعدما فقد نقطتين كان قريباً جداً من حصدها حتى الثواني الأخيرة من المباراة.