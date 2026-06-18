ما سر دموع ليونيل ميسي بعد الثلاثية في اللعبة مع الجزائر ؟

في ليلة تاريخية قاد خلالها ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، خطفت مشاعر قائد المنتخب الأضواء بعد ظهوره متأثراً ودامع العين عقب صافرة النهاية.

وجاء المشهد بعد تسجيل ميسي ثلاثية كاملة وضعته في صدارة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم، إلا أن اهتمام وسائل الإعلام الأرجنتينية اتجه سريعاً إلى الجانب الإنساني خلف تلك اللحظة، بعدما ربطت تقارير محلية تأثر اللاعب بتطورات تتعلق بالحالة الصحية لوالده خورخي ميسي.

وبحسب ما تم تداوله في وسائل إعلام أرجنتينية، فإن خورخي ميسي يمر بظروف صحية معقدة خلال الأشهر الأخيرة، مع حديث عن تراجع في وضعه خلال الفترة الماضية، دون صدور أي تأكيد رسمي من العائلة أو المقربين من اللاعب.

ولم يعلق ميسي أو الاتحاد الأرجنتيني على هذه التقارير حتى الآن، ما يبقي المعلومات المتداولة ضمن إطار التقارير الإعلامية غير المؤكدة.

وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة التي تجمع ميسي بوالده، الذي لعب دوراً محورياً في مسيرته الرياضية وكان حاضراً في أبرز محطات نجاحه داخل الملاعب وخارجها.