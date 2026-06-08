حاسوب فائق حدد: هذه هي "مجموعة الموت" في مونديال 2026

في مونديال موسع يضم 48 منتخباً و12 مجموعة، تصبح مسألة "صعوبة" كل مجموعة أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. بعض المجموعات تبدو مفتوحة تماماً وأخرى تبدو مزدحمة، ولكن من أجل تجنب الانطباعات الشخصية، أطلق الحاسوب الفائق لشبكة البيانات الدولية Opta تحليله العلمي. من خلال احتساب "مؤشر القوة" (درجة من 0 حتى 100 لكل منتخب في العالم)، صنف النظام المجموعات من الأقوى والأقسى وحتى المجموعة الأضعف والأكثر هدوءاً في البطولة.

مجموعة الموت الرسمية: فرنسا والفخ النرويجي

وفقًا للبيانات، اللقب الرسمي لـ"مجموعة الموت" في مونديال 2026 ينتمي للمجموعة التاسعة (المجموعة I). هذه المجموعة تعرض أعلى متوسط تصنيف قوة في البطولة (81.8).

فرنسا، التي يصنفها الحاسوب الفائق كثاني أفضل منتخب في العالم (مع علامة مذهلة تبلغ 98.6، حيث تسبقها فقط إسبانيا بعلامة كاملة 100)، حصلت على قرعة صعبة للغاية. معها في المجموعة السنغال (المركز 21 عالمياً) والنرويج (المركز 25 عالمياً).

هذه هي المجموعة في المونديال الحالي التي تضم ثلاث منتخبات من بين أفضل 25 منتخبات في العالم عشية البطولة. حتى العراق، المنتخب الرابع في المجموعة (المصنف 62)، أثبت أنه ليس نزهة في الحديقة عندما أنهى بتعادل 1-1 أمام إسبانيا قبل أسبوع فقط من صافرة البداية.

مباشرة بعده، تعتبر المجموعة 11 (المجموعة K) المجموعة الثانية الأكثر صعوبة، وهي الوحيدة التي تضم منتخبين من بين العشرة الأوائل في العالم: كولومبيا (المركز السادس) والبرتغال بقيادة رونالدو (المركز التاسع).

البيت الأكثر توازنًا وجنونًا

إذا كنتم تبحثون عن المجموعة التي يصعب التنبؤ بها, توجهوا إلى المجموعة الرابعة (المجموعة D). هي المجموعة الوحيدة في البطولة والتي بها لا يوجد أي منتخب خارج قائمة أفضل 50 في العالم، وهي تعرض التوزيع الأقرب من حيث التصنيف (فارق 6.5 نقاط فقط بين الأولى الى الأخيرة في المجموعة).

المجموعة تضم تركيا (المركز 20)، أستراليا (28)، أوروغواي (30) والبلد المضيف الولايات المتحدة (36). محاكاة الحاسوب العملاق، التي شغلت البطولة 25,000 مرة، قررت أن الولايات المتحدة بالفعل هي المرشحة المفضلة لإنهاء المجموعة في المركز الأول – لكن عدد النقاط المتوقع لها (4.6) أعلى بنقطة واحدة فقط من أستراليا (3.5)، والتي تعتبر المنتخب صاحب أقل احتمالات في المجموعة. باختصار: كل شيء مفتوح.

قرعة اليانصيب: أضعف المنتخبات في البطولة

توسيع البطولة إلى 48 منتخبًا فتح الباب أمام منتخبات ضعيفة نسبيًا في التصنيف العالمي، مثل هايتي (المركز 92) وكوراساو (المركز 131)، مما أدى إلى وجود فوارق كبيرة جدًا في بعض المجموعات (في مجموعة ألمانيا، الفارق بينها وبين كوراساو هو فارق خيالي يبلغ 40.1 نقطة قوة).

مع ذلك، أضعف مجموعة في مونديال 2026 هي المجموعة الثانية (Group B)، التي تعرض متوسط تصنيف هو الأدنى (70.9). السبب لذلك هو أن كندا، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، تم تصنيفها في المستوى الأول رغم أنها تحتل فقط المركز 37 في العالم – وهو أدنى مستوى أول في التاريخ. ولا يوجد أي منتخب في المجموعة الثانية من ضمن أفضل 16 منتخباً في العالم، حيث أن سويسرا (المركز 17) هي الأعلى، إلى جانب البوسنة (77) وقطر (80).

بيت آخر يُعتبر "جائزة" هو المجموعة 1 (Group A)، وهي المجموعة الوحيدة في المونديال التي لا تضم أي منتخب من بين أفضل 20 منتخباً في العالم. المكسيك المضيفة هي الأعلى تصنيفاً هناك (المركز 24)، إلى جانب كوريا الجنوبية (32)، التشيك (40)، وجنوب أفريقيا (64).