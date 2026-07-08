توثيق: مدرب حراس المرمى المصري سعفان الصغير حاول ضرب ميسي

الدراما المجنونة من ربع النهائي في أتلانتا، حيث فازت الأرجنتين 2:3 على مصر، ترفض أن تغيب عن العناوين. مقطع فيديو جديد يتداول في الساعات الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي يعرض زاوية تصوير لأحد المشجعين من المدرجات، وهناك يبدو أن الفوضى في النهاية كانت قريبة جداً من التحول إلى شجار جسدي بين الطاقم المصري وقائد بطلة العالم، ليونيل ميسي.

في التوثيق الجديد يظهر ميسي وهو يتبادل الكلام مع دكة بدلاء منتخب مصر، قبل لحظات من محاولة زملائه في المنتخب ليساندرو مارتينيز ولياندرو باريديس إبعاده عن المكان. لكن مدرب حراس مرمى مصر، سعفان الصغير، فقد أعصابه تمامًا.

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ظهر الصغير وهو يطارد ميسي داخل حدود الملعب، يصرخ نحوه ويحاول جذب انتباهه بعدوانية, حتى أن ستة لاعبي الاحتياط وأعضاء الطاقم المصريين اضطروا لإيقافه بأجسادهم وجره إلى الخارج. الحادث انتهى ببطاقة حمراء مباشرة أخرجها الحكم الفرنسي فرانسوا لتسييه.

مدرب مصر، حسام حسن نفسه فقد أعصابه في المؤتمر الصحفي، وهاجم التحكيم الفرنسي ("عانينا من ظلم فادح، طلبنا ألا يحكم لنا") وصرح بتصريح دراماتيكي: "أنا أقاطع البطولة، لن أشاهد أي مباراة أخرى في هذا المونديال".

يكاد لا يجري: الرقم الذي لا يُصدق لميسي

ليونيل ميسي يتصدر جدول هدافي البطولة برصيد 8 أهداف وهو في سن 39، بالكاد يركض.

تُظهر بيانات الفيفا الرسمية التي تم الكشف عنها أن ميسي يحتل المرتبة 343 (!) في البطولة من حيث مسافة الجري، حيث ركض 27 كيلومترًا فقط في خمسة مباريات. ووفقًا للمحلل جيليم بالاغي، يغطي ميسي حوالي 6.6 كيلومتر فقط في المباراة – حيث يقضي 62% من الوقت وهو يمشي فقط على أرضية الملعب.

ميسي نفسه شرح في السابق: "لم أكن مهتماً أبداً بجهاز الـGPS. عندما أتحرك، أحلل موقع الخصم وأبحث عن المناطق الميتة."

ديفيد بيكهام كشف أيضًا أن ميسي قدم هذه النصيحة لأحد لاعبي الأكاديمية في ميامي: "قال له ببساطة أن يمشي أكثر، لأنه هكذا يرى كل شيء".