انتهت رسميًا مرحلة المجموعات من مونديال 2026، وبعد ماراثون من 72 مباراة، أنظارنا تتجه نحو مباريات خروج المغلوب لمرحلة الـ32 الأخيرة. وقبل أن تبدأ هذه المباريات، هذا هو الوقت المثالي لاختتام مرحلة المجموعات واختيار 11 اللاعبين الذين تركوا أكبر بصمة. من نجوم الكرة المخضرمين حتى الأسماء المفاجئة التي لم يتوقع أحد رؤيتها هنا - إليكم التشكيلة الرسمية لأبرز لاعبي مرحلة المجموعات.

حارس المرمى والدفاع: جدار الرأس الأخضر والماسة من برشلونة

حارس المرمى: فوزينيا (الرأس الأخضر)

أكبر قصة في البطولة حتى الآن هي التأهل التاريخي للرأس الأخضر، ولحارس المرمى البالغ من العمر 40 عامًا مساهمة ضخمة في هذا الإنجاز. لقد قدّم أداءً مذهلاً أمام إسبانيا، وحافظ على شباك نظيفة في التعادل الحاسم 0:0 ضد السعودية، ويحتل المركز الثاني في البطولة بمنع الأهداف المحققة (1.4). الآن، ينتظره تحدٍ سهل: إيقاف ليونيل ميسي والأرجنتين.

الظهير الأيمن: مارفين سنايا (غانا)

سنايا قدم أفضل عرض دفاعي في البطولة حينما عزل تمامًا أنتوني غوردون في التعادل أمام إنجلترا. يحتل المركز الأول في البطولة بعدد محاولات التدخل (18)، وفاز بـ24 من أصل 38 مواجهة على الكرة.

مدافع: ديني بورغيش (الرأس الأخضر)

ممثل آخر لدفاع الحديد لفريق سندريلا. بورغش قام بـ31 إبعاداً للكرة (الثاني في البطولة) وفاز بـ68% من المواجهات الفردية الخاصة به. هو الرجل الذي أطفأ الحرائق في منطقة الجزاء مرة تلو الأخرى.

قلب دفاع: باو كوبارسي (إسبانيا)

في سن التاسعة عشرة فقط، مدافع برشلونة يُظهر نضجًا مذهلًا على أكبر مسرح في العالم. كوبيارسي سجل 16 استخلاص كرة، وإحصائية دقيقة للغاية: أخطأ في 5 تمريرات فقط من أصل 294 محاولة، بينما يقود إسبانيا في تحريك الكرة إلى الأمام وكسر خطوط دفاع الخصم.

مدافع/جناح أيسر: كايتو ناكامورا (اليابان)

على الرغم من أنه لاعب هجومي، إلا أن ديناميكيته في الجهة اليسرى لليابان كانت لا يمكن إيقافها. ناكامورا، الذي يلعب في ريمس، سجل هدفًا رائعًا ضد هولندا، صنع هدفًا بارعًا أمام تونس، وكان له دور في 9 تسديدات على المرمى في المباريات الثلاث.

لاعب وسط محوري: وستون مكيني (الولايات المتحدة)

ماوريسيو بوتشيتينو قرر إجراء تدوير واسع في المباراة الأخيرة، لكنه لم يجرؤ على الاستغناء عن ماكيني. لاعب الوسط الأمريكي يجلب قوة انفجارية كبيرة إلى وسط ميدان الفريق المضيف وخلق 7 فرص تسجيل من اللعب المفتوح.

لاعب وسط مركزي: بيدرو فيتا (الإكوادور)

أصبح لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا رهانًا مؤكدًا للإكوادور للتأهل إلى الدور التالي. يتميز فيتا بتوازن مثالي بين الدفاع والهجوم: فقد صنع 8 فرص تهديفية، واحتل المركز الثالث في البطولة من حيث محاولات التدخل (14)، وأنقذ 29 كرة في خط الوسط.

الهجوم: نجوم كرة القدم العالميون

جناح أيمن: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

على الرغم من أنه يبلغ من العمر 39 عامًا بالفعل ويلعب في الدوري الأمريكي، يواصل "البرغوث" السخرية من المشككين. ميسي دخل كبديل أمام الأردن وسجل هدفًا، مما جعله أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية (منذ قطر 2022). مع 6 أهداف في البطولة الحالية، يتصدر جدول الهدافين بثبات.

جناح أيسر: فينيسيوس جونيور (البرازيل)

بعد أن انتقدوا قدراته في المنتخب، انفجر نجم ريال مدريد في المونديال. فينيسيوس أصبح خامس لاعب برازيلي فقط في التاريخ الذي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث (انضم إلى رونالدو، روماريو، جاييرزينيو وريفالدو). لديه 4 أهداف ويعرض أعلى معدل أهداف متوقعة (xG) في البطولة (3.51).

مهاجم: إيرلينغ هالاند (النرويج)

المهاجم المخيف حظي بالراحة في المباراة الأخيرة أمام فرنسا، ما أثار الكثير من التساؤلات، لكنه في أول مباراتين ببساطة حطّم الدفاعات. هالاند يمتلك 4 أهداف في البطولة بنسبة تحويل تسديدات مذهلة تبلغ 40%. الآن سيحاول قيادة النرويج لتجاوز ساحل العاج في مرحلة خروج المغلوب.

مهاجم: كيليان مبابي (فرنسا)

اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب في المنتخب الأكثر إثارة للإعجاب في مرحلة المجموعات. مبابي كان ببساطة لا يمكن إيقافه، سجل ثنائية أمام العراق، وصنع هدفين لعثمان ديمبيلي أمام النرويج. مع 6 مساهمات مباشرة في الأهداف (أهداف + تمريرات حاسمة)، يضع فرنسا كأحد المرشحين الرئيسيين للفوز بالكأس.