منتخب المكسيك سيستضيف منتخب جنوب أفريقيا في مباراة الافتتاح الاحتفالية، في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت إسرائيل). التوقعات من البطولة الحالية في أمريكا الشمالية هي الأعلى على الإطلاق، وهي مُصنفة كواحدة من أكثر البطولات إثارة وترفيهًا في تاريخ اللعبة.

المكسيك تصل إلى اللقاء في حالة ممتازة وتحت سلسلة رائعة من ثمانية مباريات دون خسارة. التحضيرات الأخيرة للمنتخب المكسيكي شملت انتصارات في مباريات ودية أمام صربيا، أستراليا وغانا، ما يجعلها المرشحة الأوفر حظًا للمواجهة.

سوف يستمتع المضيفون بأجواء دافئة وعائلية من الجمهور المحلي في ملعب الأزتيكا، والذي من المتوقع أن يكون "اللاعب الثاني عشر" للمنتخب ويدفعه نحو فوز سهل.

جنوب أفريقيا تدخل المواجهة بعد أن أنهت يوم السبت الماضي مباراة ودية بتعادل 1-1 أمام جامايكا. آخر انتصار للمنتخب سُجل في ديسمبر 2025، حين تغلب بنتيجة 3-2 على زيمبابوي في إطار بطولة أمم أفريقيا، ومع ذلك قدم المنتخب حملة تصفيات قوية جدًا أنهى فيها فوق نيجيريا، وذلك رغم خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.

يأمل المشجعون الجنوب أفريقيون في تكرار مباراة افتتاح مونديال 2010 الذي استضافوه، حينها سجل سيبيوه تشابالالا الهدف الأول في البطولة.

يقود خط الهجوم في منتخب المكسيك المهاجم راؤول خيمينيس البالغ من العمر 35 عاما, الذي عاش موسماً مثمراً مع فولهام من الدوري الإنجليزي حيث أحرز عشرة أهداف في جميع المسابقات. خيمينيس، الذي يحتل المركز الثالث في جدول هدافي المكسيك التاريخيين برصيد 44 هدفاً في 124 مباراة، أظهر لياقة عالية مع المنتخب في عام 2025 عندما سجل تسعة أهداف في 14 مباراة، بما في ذلك ثنائيات في نصف نهائي ونهائي دوري الأمم وهدف في نهائي الكأس الذهبية أمام الولايات المتحدة.

إلى جانبه، تتجه أنظار عالم كرة القدم إلى لاعب وسط منتخب المكسيك وتيخوانا، جيلبرتو مورا البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يُعتبر أحد أكثر لاعبي الوسط موهبة في كرة القدم العالمية، ومن المتوقع أن يصبح سادس أصغر لاعب في تاريخ المونديال إذا أشركه المدرب خافيير أغيري.

هجوم جنوب أفريقيا سيرتكز على مهاجم بيرنلي، لايل فوستر البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يأتي بعد موسم صعب في إنجلترا سجل فيه ثلاثة أهداف في 27 مباراة. فوستر يرغب في استعادة مستواه من بطولة أفريقيا، حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، وسيكون حاسمًا لفرص جنوب أفريقيا في التأهل من المجموعة الأولى.