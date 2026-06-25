حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على منتخب هايتي بنتيجة 4-2، فجر الخميس، على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

ورغم البداية المفاجئة من المنتخب الهايتي، نجح "أسود الأطلس" في قلب النتيجة وحسم المواجهة، ليؤكدوا تأهلهم إلى الأدوار الإقصائية برصيد سبع نقاط، خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف فقط.

بداية صادمة.. ورد مغربي سريع

دخل المنتخب الهايتي المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة بعد هدف عكسي سجله الحارس المغربي ياسين بونو بالخطأ في مرماه، إثر محاولة من المهاجم ليني جوزيف.

لكن المنتخب المغربي استعاد توازنه تدريجياً، ونجح أشرف حكيمي في إدراك التعادل عند الدقيقة 39، قبل أن يعيد ويلسون إيسيدور التقدم لهايتي بعد أربع دقائق فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول، خطف إسماعيل صيباري هدف التعادل الثاني للمغرب في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول إلى الشوط الثاني.

البدلاء يحسمون العبور

في النصف الثاني من اللقاء، فرض المنتخب المغربي أفضليته الهجومية وأهدر عدة فرص محققة، قبل أن ينجح البديل سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 78، ثم أضاف ياسين جسيم الهدف الرابع في الدقيقة 89، ليؤكد تفوق المنتخب المغربي ويحسم بطاقة التأهل.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة، تفوقت البرازيل على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، لتتصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط أيضاً، لكن بفارق الأهداف أمام المغرب.

مواجهة محتملة مع هولندا

وبهذا الترتيب، ينتظر المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة في دور الـ32، وسط ترجيحات متزايدة بمواجهة منتخب هولندا، الذي يتصدر مجموعته حالياً أمام اليابان.

وتضم المجموعة السادسة أيضاً منتخبي السويد وتونس، فيما تبدو هولندا الأقرب للحفاظ على الصدارة، ما يمهد لمواجهة قوية مرتقبة مع "أسود الأطلس" في الدور المقبل.

أما المنتخب البرازيلي، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فسيلتقي وصيف المجموعة السادسة، بعدما واصل عروضه القوية في البطولة.

صيباري.. نجم مغربي يكتب التاريخ

وشهدت المباراة استمرار تألق إسماعيل صيباري، الذي دخل تاريخ كأس العالم كأول لاعب أفريقي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات خلال نسخة واحدة من البطولة.

وسجل صيباري أمام البرازيل واسكتلندا ثم هايتي، ليصبح أيضاً ثاني لاعب مغربي يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

ويعيش لاعب آيندهوفن الهولندي فترة استثنائية، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في البطولة الحالية، سواء في مركز الجناح أو كمهاجم متقدم، بناءً على توظيف المدرب محمد وهبي.

من المرض إلى النجومية العالمية

وتحمل قصة صيباري أبعاداً إنسانية لافتة، بعدما عانى في طفولته من تشوه خلقي في القدم، كاد يحرمه من المشي بصورة طبيعية، وفق ما كشفه في تصريحات سابقة لوسائل إعلام أوروبية.

وخضع اللاعب لسنوات طويلة من العلاج واستخدام الأجهزة الطبية المساعدة، قبل أن ينتقل مع عائلته من إسبانيا إلى بلجيكا، حيث بدأ رحلة كرة القدم الاحترافية.

كما واجه صعوبات إضافية في بداياته، أبرزها استبعاده من أكاديمية أندرلخت بسبب زيادة وزنه، قبل أن ينجح لاحقاً في فرض نفسه داخل الكرة الهولندية مع نادي آيندهوفن، الذي توج معه بعدة ألقاب محلية.

وأشاد عدد من نجوم الدوري الهولندي بقدرات اللاعب المغربي، بينهم الحارس الألماني لارس أونرستال، الذي وصف صيباري بأنه "لاعب يصعب إيقافه في المواجهات الفردية، ويشكل خطراً دائماً بمجرد امتلاكه الكرة".

المغرب يواصل الحلم

ويؤكد تأهل المغرب استمرار الحضور القوي للكرة المغربية على الساحة العالمية، بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، حيث يطمح "أسود الأطلس" هذه المرة إلى الذهاب بعيداً مجدداً في البطولة، مستفيدين من جيل يضم مزيجاً من الخبرة والمهارات الفردية العالية.