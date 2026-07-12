الأرجنتين تواصل الدفاع عن اللقب.. ثلاثية قاتلة أمام سويسرا تقودها لمواجهة إنجلترا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على سويسرا 3-1 بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت فجر الأحد على ملعب كانساس سيتي ضمن الدور ربع النهائي، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه ويضرب موعدًا مع إنجلترا الأربعاء المقبل.

وجاء انتصار الأرجنتين بعد مباراة اتسمت بالندية، إذ فرض المنتخب السويسري أفضلية واضحة في فترات طويلة من الوقت الأصلي، قبل أن يتأثر بطرد مهاجمه بريل إمبولو في الدقيقة 72، وهو ما منح حامل اللقب أفضلية عددية استثمرها في الوقت الإضافي.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في الدقيقة العاشرة برأسية إثر ركلة ركنية نفذها ليونيل ميسي، فيما أدرك دان ندوي التعادل لسويسرا في الدقيقة 67، قبل أن يحسم جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز اللقاء بهدفين في الدقيقتين 113 و120+1.

سويسرا تفرض إيقاعها وميسي يصنع الفارق

دخل المنتخب السويسري المباراة بضغط هجومي واستحواذ على الكرة، ونجح في محاصرة الأرجنتين داخل نصف ملعبها، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وفي أول فرصة حقيقية، استغلت الأرجنتين كرة ثابتة، إذ نفذ ميسي ركلة ركنية متقنة حولها ماك أليستر برأسه إلى الشباك، مانحًا منتخب بلاده هدف التقدم المبكر.

وحاولت سويسرا العودة إلى اللقاء عبر عدة محاولات، أبرزها تسديدة جبريل سو التي تصدى لها الحارس إيميليانو مارتينيز، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى نهاية الشوط الأول.

التعادل السويسري ثم نقطة التحول

بعد الاستراحة، احتاج المنتخب السويسري إلى بعض الوقت لاستعادة زخمه الهجومي، قبل أن يرفع من نسق هجماته مع مرور ساعة من اللعب، فأهدر إمبولو فرصة محققة، ثم تألق مارتينيز في التصدي لمحاولتين من دان ندوي وجرانيت تشاكا.

وأثمر الضغط السويسري عن هدف التعادل في الدقيقة 67، عندما تبادل ندوي الكرة مع ريكاردو رودريجيز قبل أن يسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

غير أن مجريات اللقاء تغيرت سريعًا بعد طرد إمبولو في الدقيقة 72 إثر حصوله على الإنذار الثاني بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، وهي لقطة أثارت احتجاجات لاعبي سويسرا.

الحسم في الوقت الإضافي

استفادت الأرجنتين من النقص العددي وضغطت بقوة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لكنها عجزت عن استغلال فرصها، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت الإضافي، ألغى الحكم هدفًا سجله تياجو ألمادا بداعي التسلل، قبل أن ينجح جوليان ألفاريز في كسر التعادل بتسديدة مقوسة رائعة استقرت في شباك الحارس غريغور كوبيل في الدقيقة 113.

ومع اندفاع المنتخب السويسري بحثًا عن التعادل، استغل لاوتارو مارتينيز المساحات وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 120+1، ليؤكد تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي.

مواجهة مرتقبة أمام إنجلترا

بهذا الانتصار، واصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في الدفاع عن لقبه العالمي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائي الآخر منتخبي فرنسا وإسبانيا، في مواجهتين مرتقبتين لتحديد طرفي نهائي كأس العالم 2026.