حجز منتخب بلجيكا مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا دراميًا على السنغال بنتيجة (3-2)، مساء الأربعاء، على ملعب سياتل في الولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ32، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة حتى الآن.

وفرض المنتخب السنغالي أفضليته خلال معظم فترات اللقاء، بعدما افتتح حبيب ديارا التسجيل في الدقيقة 25 مستغلًا كرة مرتدة من القائم، قبل أن يضيف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 51 بتسديدة قوية هزت شباك الحارس تيبو كورتوا.

وبينما بدت السنغال في طريقها لحسم التأهل، انتفض المنتخب البلجيكي بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة، حيث قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، قبل أن يدرك يوري تيليمانس التعادل بعد ثلاث دقائق فقط، ليفرض الوقت الإضافي على المواجهة.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي، حصلت بلجيكا على ركلة جزاء حاسمة، ترجمها تيليمانس إلى هدف الفوز في الدقيقة 120+5، مانحًا "الشياطين الحمر" بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الانتصار، ضرب المنتخب البلجيكي موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك.

وودع المنتخب السنغالي البطولة بطريقة قاسية، بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم يخرج من الأدوار الإقصائية رغم تقدمه بفارق هدفين حتى الدقيقة 85، مواصلًا سلسلة نتائجه السلبية أمام المنتخبات الأوروبية في المونديال.

وشهدت نسخة كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما أصبحت الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد أكثر من 10 انتصارات لمنتخبات عادت من التأخر في النتيجة، وفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا".

وقال مدرب بلجيكا رودي غارسيا عقب المباراة إن إيمان اللاعبين بقدرتهم على العودة كان مفتاح الفوز، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها خلال الشوط الثاني ساهمت في قلب مجريات اللقاء.

وأضاف غارسيا أن منتخب السنغال فقد توازنه التكتيكي مع اقتراب نهاية المباراة، معتبرًا أن تراجع "أسود التيرانغا" للدفاع عن النتيجة بعد التقدم بهدفين منح بلجيكا فرصة العودة.