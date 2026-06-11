النموذج الذي تنبأ ببطل مونديالي 2018 و2022 يكشف هوية بطل كأس العالم المقبل

قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي، قررت إحدى أبرز شركات أبحاث الاستثمار في العالم تطبيق نماذجها الرياضية على أثمن الأصول على الإطلاق: كرة القدم. أصدرت شركة BCA Research، ومقرها مونتريال، النسخة الثالثة مما تسميه "أهم التوقعات غير المهمة". وتستخدم الشركة نموذجًا إحصائيًا ثنائي المراحل خاصًا بها للتنبؤ بالفائز بالبطولة.

على عكس محللي الرياضة التقليديين، النهج الذي تتبعه الشركة التحليلية متجذر بعمق في تلك التخصصات الرياضية التي تستخدمها لتحليل السندات الربعية وأسواق الأسهم. ولديها أدلة على ذلك - النموذج، الذي بدأ العمل به منذ مونديال 2018، تنبأ بدقة بفوز فرنسا في روسيا، وفي عام 2022 تنبأ بأن الأرجنتين سترفع الكأس بعد مواجهة درامية لركلات الترجيح، وهو إنجاز مذهل بالنظر إلى ما ميز البطولة في قطر.

وفقًا للتقرير، ستتوج فرنسا بالكأس بعد فوزها على البرتغال في النهائي الكبير، بينما إنجلترا وإسبانيا ستودعان البطولة في نصف النهائي.

الصيغة: أفضلية الأرض المضاعفة و"لعنة البطل" لميسي

النموذج الاقتصادي لعام 2026 يعمل في مرحلتين متميزتين.

مرحلة المجموعات: تستند إلى بيانات من آخر خمسة مونديالات وتوازن بين متغيرات مثل متوسط تصنيف اللاعبين، سرعة خط الهجوم، ومتغير خاص يُدعى "أفضلية الأرض"، الذي يمنح زيادة بنسبة 24% لاحتمالية فوز المنتخبات المستضيفة (الولايات المتحدة، المكسيك وكندا) في كل مباراة.

مراحل الإقصاء: هذه المرحلة محددة لمباريات الإقصاء منذ عام 2006 فصاعداً. هنا، يحصل التناغم الجماعي على مستوى الأندية وخبرة الهجوم (التي تقاس بعدد المشاركات الدولية وليس بالعمر) على أعلى وزن.

بالإضافة إلى ذلك، فرض الاقتصاديون عقوبة إحصائية خاصة بنسبة 20% تقليل في احتمالات فوز منتخب الأرجنتين تحت عنوان "لعنة البطل"، والتي تعكس الميل التاريخي للأبطال الحاليين إلى خيبة الأمل في البطولة التالية، تماماً كما حدث لإسبانيا في 2014 ولألمانيا في 2018.

جيرمي بلوسو، الاستراتيجي الرئيسي في BCA، أوضح في مقابلة مع Euronews أن النموذج أكثر دقة في مراحل الإقصاء المباشر مقارنة بمراحل المجموعات. السبب هو عدم القدرة على التنبؤ بالمنتخبات التي تفوز في أول مباراتين، تضمن التأهل، ثم تشرك تشكيلة احتياطية في المباراة الثالثة (مثل خسارة فرنسا أمام تونس في قطر).

فرنسا هي المرشحة، وتوخيل يدفع الثمن.

الأرقام الجافة في السوق تدعم النموذج تمامًا. وفقًا لبيانات موقع Transfermarket، لدى فرنسا أغلى تشكيلة في البطولة الحالية، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.476 مليار يورو، أي ثلاثة أضعاف متوسط ​​المنتخبات الـ48 المشاركة. وحده كيليان مبابي يساوي حوالي 200 مليون يورو (13٪ من قيمة التشكيلة الكاملة). النموذج يتوقع أن يفوز فريق ديدييه ديشان على إسبانيا في نصف نهائي متقارب جدًا (52.5٪ فرصة تأهل للفرنسيين). "الفرق الدراماتيكي ينبع من جودة لاعبي الهجوم لدى فرنسا مقارنة بإسبانيا. في أدوار خروج المغلوب، جودة وخبرة الهجوم عامل حاسم"، يشرح بلوزو.

على الجانب الآخر من الشجرة، النموذج يحدد أن البرتغال ستقصي إنجلترا في نصف النهائي مع احتمال تأهل بنسبة 55.2%. بحسب المحللين، من رجح كفة البرتغاليين لم يكن سوى مدرب إنجلترا الجديد، توماس توخيل، الذي اتخذ قرارًا مثيراً للجدل واستبعد من تشكيلته النهائية النجوم كول بالمر، فيل فودين والمدافع هاري ماغواير.

أسواق التنبؤ الرقمية مختلفة قليلاً

قام محللو BCA بمقارنة نموذجهم مع أسواق التنبؤ الرقمية الشهيرة، ووجدوا بعض الفجوات المثيرة للاهتمام.

في موقع Polymarket: فرنسا وإسبانيا تتصدران جنبًا إلى جنب في المركز الأول مع احتمالية فوز تبلغ 16% لكل منهما، إنجلترا في المركز الثالث (11%) والبرتغال فقط في المركز الرابع بنسبة 10% (مقارنة بـ 16.4% التي يمنحها لها نموذج BCA).

على منصة كالشي: تتصدر إسبانيا جدول الاحتمالات بنسبة 16.5٪، وفرنسا في المركز الثاني (16.3٪) والبرتغال في المركز الثالث (10.3٪).

كذلك، أصدرت عملاقة البنوك والاستثمارات الأمريكية، جولدمان ساكس، هذا الأسبوع تقرير التوقعات الرسمي لها للمونديال، والذي يستند إلى نموذج رياضي حلل حوالي 20,000 مباراة دولية מאז عام 1978. النموذج الاقتصادي، الذي يأخذ في الاعتبار الأداءات السابقة، الزخم، الموهبة الهجومية والمعطيات الجغرافية، أشار إلى مرشحة واحدة واضحة لرفع الكأس وهي إسبانيا. ومع ذلك، يحذر اقتصادي البنك أنفسهم: "كرة القدم تتميز بعدم القدرة المتأصلة على التوقع والنموذج محدود".

إذا أخفق النموذج الرياضي للاقتصاديين للمرة الثالثة على التوالي، نحن على موعد مع لحظة تاريخية، إذ سيصبح ديدييه ديشان ثاني مدرب فقط في التاريخ يفوز بكأس العالم مرتين (بعد فيتوريو بوتسو الإيطالي)، بينما كريستيانو رونالدو (41 عامًا) سيودع الساحة الدولية في بطولته الأخيرة بعد خسارة دراماتيكية في النهائي.