ودّع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفشل "العنابي" في تحقيق الانتصار الذي كان يحتاجه للحفاظ على آماله في العبور إلى دور الـ32، لينهي مشاركته في المركز الأخير بالمجموعة، بينما أبقت البوسنة والهرسك على فرصها قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل كأحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

أخطاء دفاعية تُعقّد المهمة

دخل المنتخب القطري المباراة بأسلوب دفاعي اعتمد على التنظيم وإغلاق المساحات، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة السريعة بقيادة أكرم عفيف.

وكاد "العنابي" أن يفتتح التسجيل مبكراً، بعدما انفرد أكرم عفيف بالحارس في الدقيقة 13، لكن الدفاع البوسني نجح في إبعاد الخطر في اللحظة الأخيرة.

في المقابل، اعتمد منتخب البوسنة والهرسك على التسديدات بعيدة المدى واستغلال الأخطاء الدفاعية القطرية، وهو ما أثمر عن الهدف الأول عبر كريم ألايبيغوفيتش في الدقيقة 29.

وبعد دقائق قليلة، تلقى المنتخب القطري ضربة ثانية، إثر هدف عكسي سجله المدافع سلطان البريك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 34، وسط ارتباك واضح في التمركز الدفاعي أمام الحارس محمود أبو ندى.

الهيدوس يقلّص الفارق.. والإصابة تنهي ظهوره

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد القائد حسن الهيدوس الأمل للمنتخب القطري، بعدما سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43، بينما حُرم بيدرو ميغيل من إدراك التعادل بعد تسديدة قوية ارتطمت بالقائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول المنتخب القطري فرض سيطرته على وسط الملعب، لكن إصابة الهيدوس شكلت ضربة مؤثرة للفريق، ليغادر القائد المباراة في الدقيقة 55 وسط تأثر واضح من الجهاز الفني واللاعبين.

واستغل المنتخب البوسني اندفاع "العنابي" الهجومي، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عبر إرمين ماهميتش في الدقيقة 81، ليحسم المواجهة ويؤكد خروج قطر رسمياً من البطولة.

سويسرا وكندا إلى الدور المقبل

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، حقق منتخب سويسرا فوزاً صعباً على كندا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتصدر المجموعة، بينما تأهل المنتخب الكندي برصيد أربع نقاط.

أما منتخب البوسنة والهرسك، فأنهى دور المجموعات في المركز الثالث بأربع نقاط، بانتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة فرصه في العبور إلى الدور المقبل.

الهيدوس يكتب التاريخ رغم الخروج

ورغم خيبة الإقصاء، خطف حسن الهيدوس الأضواء بعدما دوّن اسمه في تاريخ كرة القدم القطرية، بتسجيله هدفه في كأس العالم، ليصبح ثاني لاعب قطري يسجل في تاريخ المونديال بعد محمد مونتاري.

كما يُعد هدف الهيدوس ثالث أهداف قطر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، بعد هدف مونتاري في نسخة 2022، وهدف عكسي سجله أحد لاعبي سويسرا في النسخة الحالية.

عودة من الاعتزال من أجل "العنابي"

وكان الهيدوس قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب تتويج قطر بكأس آسيا 2023، قبل أن يتراجع عن قراره ويعود إلى المنتخب في يونيو/حزيران 2025، استجابة لحاجة الفريق إلى خبرته قبل التصفيات والمشاركة المونديالية.

ويُعتبر قائد "العنابي" أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة القطرية، بعدما قاد المنتخب لتحقيق لقب كأس آسيا مرتين متتاليتين في 2019 و2023، إضافة إلى مشاركته قائداً لقطر في نسختين متتاليتين من كأس العالم.

لكن عودة الهيدوس لم تكن كافية لإنقاذ المنتخب القطري من الخروج المبكر، ليودّع "العنابي" البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل المنتخب بعد نهاية الجيل الذهبي الذي صنع أبرز إنجازات الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة.