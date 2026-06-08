كأس العالم لكرة القدم يقترب بخطوات عملاقة مع تغيير غير مسبوق سيغير تمامًا البطولة المعروفة. "انسوا كل ما عرفتموه عن المونديال. كل شيء، انسوا كل شيء"، يحذر الصحفي والمحلل الرياضي في القناة العبرية شارون نسيم. لأول مرة في التاريخ، سيشمل البطولة 48 منتخبًا وماراثون من 104 مباريات، كخطوة تهدف إلى كسر السيطرة التقليدية لأوروبا وأمريكا الجنوبية ومضاعفة قوة إفريقيا وآسيا.

هذا التوسيع يخلق تحديًا لوجستيًا هائلًا، حيث ستضطر منتخبات مثل إسبانيا للطيران حوالي 12 ألف كيلومتر خلال البطولة بين مناطق زمنية مختلفة. بالإضافة إلى الرحلات الجوية المرهقة، سيواجه اللاعبون ظروفًا معقدة مثل الهواء الرقيق في ملعب الأزتيكا في مكسيكو سيتي، إلى جانب حاجة الأمريكيين لزرع مساحات عشبية طبيعية مؤقتة بتقنية "ساب-إير" المتقدمة في ملاعب كرة القدم الاصطناعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيصبح الذكاء الاصطناعي لأول مرة "لاعبًا أساسيًا" في البطولة. نظام تسلل شبه أوتوماتيكي متقدم سيوفر قرارات سريعة وينتج إعادة بناء رقمية ثلاثية الأبعاد لعرض اللحظات المثيرة للجدل في الوقت الفعلي على الشاشة للمشجعين في المنزل وفي الملعب. هل سينجح هذا التحول في الحفاظ على مستوى كرة قدم عالي الجودة وأيضًا في توحيد العالم؟ سننتظر النتائج.