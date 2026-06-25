مونديال 2026: أوتشوا يدخل التاريخ في أزتيكا.. لكنه يتلقى "لسعة" قاسية

منتخب المكسيك ضمن رصيداً مثالياً وصدارة المجموعة الأولى في مونديال 2026 بعد فوز نظيف 0:3 على التشيك، لكن القصة الحقيقية لهذه الليلة في ملعب الأزتيكا جاءت من المشاعر، الحنين إلى الماضي وتاريخ كرة القدم الخاص بحارس المرمى الأسطوري غييرمو أوتشوا.

انتصاري المكسيك في الجولات الأولى أتاحا للمدرب أن يدفع بتشكيلة بديلة تمامًا. في الشوط الثاني، وفي غضون ثلاث دقائق فقط، كان ملعب الأزتيكا شاهدًا على تبادل أجيال شعري: الطفل المعجزة البالغ من العمر 17 عامًا، هيلبرتو مورا، تم استبداله، وبعد دقائق قليلة صعد إلى أرضية الملعب من يُعتبر ربما رمز البطولات الأكبر على الإطلاق – الحارس غييرمو "ميمو" أوتشوا.

هتافات الجمهور في مكسيكو سيتي هزت الملعب في عرض تكريم غير مسبوق لحارس المرمى الأيقوني، فيما يبدو أنها ستكون ظهوره الأخير في مسيرته الاحترافية. دون أن يُضطر للقيام بأي تصدٍ واحد في الفوز السهل 0:3، رُفع أوتشوا على الأكتاف من قبل زملائه فور صافرة النهاية، بينما انفجر في بكاء شديد.

لماذا حصل النجوم العمالقة على الاحترام الذي لم يحصل عليه أوتشوا؟

على الرغم من الليلة المثيرة، نجوم كبار آخرون في البطولة الحالية، مثل كريستيانو رونالدو، مانويل نوير ويوتو ناغاتومو، دخلوا إلى الملاعب وهم يرتدون على كم القميص شارة (Patch) خاصة ورسمية من الفيفا، تشير وتكرّم الإنجاز النادر بالمشاركة في ست بطولات كأس عالم مختلفة.

أوتشوا، رغم أن هذه هي كأس العالم السادسة في مسيرته التي يدرج فيها ضمن التشكيلة الرسمية، لم يحصل على الشارة. السبب في ذلك يكمن في الشروط الدقيقة للفيفا.

حارس المرمى المكسيكي بدأ مشواره في بطولات كأس العالم قبل عشرين عامًا، في ألمانيا 2006، لكنه وصل هناك كحارس ثالث ولم يحظَ بدقيقة واحدة على أرض الملعب. نظرًا لأن الفيفا تمنح الشارة الرسمية فقط للاعبين الذين شاركوا فعليًا في ست بطولات مختلفة، فإن مشاركاته الدولية البالغ عددها 151 لم تكن كافية لكي يدخل إلى القائمة المرموقة التي تضم رونالدو ونوير.

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ومع ذلك، الإحصائيات المتعلقة بالعمر تُنصف الرجل والشَعر المجعد. في سن الأربعين و٣٤٧ يوماً، تجاوز أوتشوا لوكا مودريتش واحتل المركز السادس في قائمة أكبر اللاعبين سناً الذين وطأت أقدامهم أرضية المونديال. فقط بات جينينغز، رونالدو، روجيه ميلا، فريد موندراغون وعصام الحضري شاركوا في البطولة في عمر أكبر.

المكسيك تواصل الآن إلى مرحلة الـ32 الأخيرة، حيث من المتوقع أن تحصل على قرعة سهلة نسبياً أمام منتخب سيتأهل من المركز الثالث. من سيواصل بين القائمين كحارس أول للدولة المستضيفة هو راؤول رانخل، لكن بالنسبة للمشجعين المكسيكيين، مكانة أوتشوا كبطل ثقافي أكبر بكثير من أي وسام "فيفا" على الكم.