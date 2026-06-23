حوّل المنتخب الجزائري تأخره أمام الأردن إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في مواجهة عربية مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليُبقي “محاربي الصحراء” في دائرة المنافسة على التأهل، ويؤجل حلم الأردن بتحقيق أول انتصار مونديالي في تاريخه.

المنتخب الأردني دخل اللقاء بثقة ونجح في تسجيل هدفه الأول تاريخياً في كأس العالم، عندما استغل نزار الرشدان فرصة في الدقيقة 39 ومنح “النشامى” التقدم، رغم أفضلية جزائرية واضحة من حيث الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول.

الجزائر، بقيادة رياض محرز وأمين غويري، كثفت ضغطها في الشوط الثاني، وفرضت إيقاعاً هجومياً متواصلاً على الدفاع الأردني. وبعد عدة محاولات وتألق لافت للحارس يزيد أبو ليلى، نجح نذير بن بوعلي في إدراك التعادل بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها محرز في الدقيقة 69.

ومع تراجع اللياقة والتركيز الدفاعي للأردن، استغل أمين غويري حالة الارتباك داخل منطقة الجزاء وسجل هدف الفوز للجزائر في الدقيقة 82، ليقلب المباراة بالكامل ويمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدرة والنمسا، بينما بقي الأردن في المركز الأخير من دون نقاط، لتتعقد مهمته مبكراً في البطولة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً تجاوز 68 ألف متفرج، فيما خطف كيلا المنتخبين الأنظار بأداء هجومي مفتوح، قبل أن تحسم الخبرة الجزائرية المواجهة في اللحظات الحاسمة.

وعلى المستوى الفردي، واصل أمين غويري ورياض محرز قيادة الخط الأمامي الجزائري بفعالية كبيرة، بينما حظي الحارس الأردني يزيد أبو ليلى بإشادة واسعة بعد سلسلة تصديات حاسمة أبقت فريقه في أجواء المباراة حتى الدقائق الأخيرة.