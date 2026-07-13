أدى تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى استبعاد الحكمين الفرنسيين فرانسوا ليتيكسييه وكليمان توربان من إدارة أي مباراة خلال ما تبقى من البطولة، تطبيقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتنص لوائح "فيفا" على عدم تكليف حكام ينتمون إلى الدول المتأهلة إلى نصف النهائي بإدارة مباريات هذا الدور أو مباراة تحديد المركز الثالث أو النهائي، وذلك لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.

ولا يقتصر هذا الإجراء على فرنسا، بل يشمل أيضاً الحكام المنتمين إلى الدول الثلاث الأخرى المتأهلة إلى نصف النهائي، وهي الأرجنتين وإسبانيا وإنجلترا.

في المقابل، لا يزال الحكم الفرنسي جيروم بريزار متاحاً للمشاركة في بقية البطولة بصفته حكماً لتقنية الفيديو (VAR)، إذ اقتصر دوره منذ انطلاق المونديال على إدارة غرفة الفيديو دون إدارة مباريات من أرض الملعب.

وبعد استبعاد حكام الدول المتأهلة، تقلص عدد الحكام المرشحين لإدارة المباراة النهائية إلى 13 حكماً رئيسياً، من بينهم السلفادوري إيفان بارتون، الذي أدار مواجهة فرنسا وإسبانيا في البطولة.