ودّع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2026 بصورة دراماتيكية، بعدما خسر أمام منتخب باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ32.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب باراغواي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

باراغواي تفاجئ ألمانيا بهدف مباغت

وواجه المنتخب الألماني صعوبات كبيرة في اختراق دفاع باراغواي خلال الشوط الأول، رغم محاولات ليروي ساني وكاي هافيرتز وفلوريان فيرتز، في ظل التنظيم الدفاعي القوي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح خوليو إنسيسو في منح باراغواي التقدم برأسية قوية فشل الحارس مانويل نوير في التصدي لها، ليفرض الضغط على المنتخب الألماني مع بداية النصف الثاني من المباراة.

عودة ألمانية وضغط متواصل

دخل "المانشافت" الشوط الثاني بصورة هجومية واضحة، وفرض سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب بحثًا عن هدف التعادل.

ونجح كاي هافيرتز في إعادة ألمانيا إلى المباراة بعدما سجل هدف التعادل برأسية متقنة، قبل أن يزداد الضغط الألماني مع دخول جمال موسيالا الذي منح الفريق حيوية إضافية في الثلث الهجومي.

وأهدر المنتخب الألماني أكثر من فرصة لحسم اللقاء خلال الوقت الأصلي، في وقت تألق فيه الحارس الباراغوياني أورلاندو خيل بشكل لافت.

جدل تحكيمي بعد إلغاء هدف ألمانيا

أبرز لحظات اللقاء جاءت في الشوط الإضافي الأول، عندما سجل المدافع جوناثان تاه هدفًا لألمانيا، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد “VAR” ويطلب من الحكم المغربي جلال جيد مراجعة اللقطة.

وبعد العودة إلى الشاشة، قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي ارتكاب مخالفة على حارس باراغواي خلال تنفيذ الركلة الركنية.

وأثار القرار غضب المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، الذي انتقد التحكيم عقب المباراة، معتبرًا أن بعض القرارات أثرت على مجريات اللقاء.

خبير تحكيمي: قرار إلغاء الهدف كان صحيحًا

من جانبه، أوضح الخبير التحكيمي جمال الشريف أن قرار إلغاء هدف ألمانيا جاء صحيحًا وفق القانون.

وأشار الشريف إلى أن المدافع الألماني فالديمار أنتون قام بعرقلة حركة حارس باراغواي أثناء متابعته للكرة داخل منطقة الستة أمتار، ما اعتُبر مخالفة واضحة تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة للحارس.

كما أكد الشريف صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لألمانيا في الدقيقة 98، موضحًا أن لمسة اليد على مدافع باراغواي كانت في وضعية طبيعية ولم تؤدِ إلى تكبير حجم الجسم.

نهاية تاريخية لسلسلة ألمانيا

في ركلات الترجيح، تألق الحارس أورلاندو خيل بعدما تصدى لركلتين، ليقود باراغواي إلى واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

ووفق شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُقصى فيها ألمانيا من كأس العالم عبر ركلات الترجيح، بعدما فازت بجميع مواجهاتها الأربع السابقة بهذه الطريقة في تاريخ البطولة.

كما تعد هذه ثاني خسارة لألمانيا بركلات الترجيح في بطولة كبرى، بعد نهائي كأس أمم أوروبا عام 1976 أمام تشيكوسلوفاكيا.

باراغواي تواصل الحلم

ويُنظر إلى تأهل باراغواي باعتباره إحدى أبرز مفاجآت مونديال 2026 حتى الآن، خاصة أمام منتخب ألماني تصدر مجموعته في الدور الأول بعد انتصارات على كوراساو وكوت ديفوار.

أما باراغواي، فستواصل مشوارها في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام الفائز من لقاء فرنسا والسويد، على أمل مواصلة مغامرتها التاريخية في المونديال.