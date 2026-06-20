أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم يقود المغرب لفوز مهم في سباق التأهل

في إنجاز عربي أول خلال منافسات كأس العالم 2026، حقق المنتخب المغربي فوزاً ثميناً على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيليت" بمدينة فوكسبره الأمريكية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ليعزز حظوظه في بلوغ الدور المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً عبر إسماعيل صيباري بعد 71 ثانية فقط من صافرة البداية، ليمنح منتخب "أسود الأطلس" تقدماً سريعاً حافظ عليه حتى نهاية اللقاء. كما دخل الهدف سجلات البطولة باعتباره من أسرع أهداف مونديال 2026، وأسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

وفرض المنتخب المغربي أفضلية واضحة على مجريات المباراة من خلال الاستحواذ على الكرة والانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي، بينما واجه المنتخب الاسكتلندي صعوبة في صناعة فرص حقيقية أمام مرمى الحارس ياسين بونو. كما أهدر لاعبو المغرب عدة فرص لتوسيع الفارق خلال شوطي المباراة.

وفي المواجهة الثانية للمجموعة ذاتها، استعاد المنتخب البرازيلي توازنه وحقق فوزاً مستحقاً على هايتي بثلاثية نظيفة، جاءت عبر مساهمات هجومية بارزة من فينيسيوس جونيور، الذي لعب دوراً محورياً في انتصار منتخب "السيليساو".

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب البرازيلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني، ما يزيد من حدة المنافسة بين المنتخبين على صدارة المجموعة في الجولة المقبلة.

وفي المجموعة الرابعة، ودع المنتخب التركي منافسات كأس العالم رسمياً من دور المجموعات بعد خسارته أمام باراغواي بهدف دون مقابل. وسجل ماتياس غالارزا هدف اللقاء الوحيد بعد دقيقة واحدة من البداية، ليمنح منتخب بلاده فوزاً مهماً رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين عقب حالة طرد في الشوط الأول.