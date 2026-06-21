صدمة تونسية في المونديال.. "نسور قرطاج" يدخلون التاريخ من الباب الخلفي

ودّع المنتخب التونسي رسميًا منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارة قاسية أمام اليابان بنتيجة 4-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، في المباراة التي حملت الرقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم.

ودخل “نسور قرطاج” المواجهة تحت ضغط كبير بعد السقوط المدوي أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية، لكن المنتخب الياباني وجّه ضربة مبكرة بهدف سجله دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة، ليضع تونس في موقف معقد منذ البداية.

واعترض اللاعبون التونسيون على الهدف بداعي وجود دفع من كامادا قبل التسديد، إلا أن الحكم أقرّ بصحته بعد مراجعة اللقطة.

اليابان تفرض سيطرتها الكاملة

واصل المنتخب الياباني أفضليته خلال الشوط الأول، ونجح أياسي أويدا في تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ عند الدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس أيمن دحمان.

وفي الشوط الثاني، استمرت معاناة المنتخب التونسي، بعدما أضاف جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69 إثر تمريرة مميزة من أويدا، قبل أن يعود الأخير ويختتم الرباعية في الدقيقة 83 برأسية متقنة، مسجلًا ثنائيته الشخصية في اللقاء.

وفشل المنتخب التونسي في صناعة أي تهديد حقيقي على مرمى “الساموراي الأزرق”، في وقت فرض فيه المنتخب الياباني سيطرته الفنية والبدنية على معظم فترات المباراة.

أرقام سلبية غير مسبوقة منذ عقود

الهزيمة الثقيلة وضعت تونس في سجل الأرقام السلبية بتاريخ كأس العالم. ووفق شبكة “مستر تشيب” للإحصائيات، استقبل المنتخب التونسي تسعة أهداف في أول مباراتين له بالمونديال، بعدما خسر أمام السويد (5-1) ثم اليابان (4-0).

ويُعد هذا أسوأ سجل دفاعي لمنتخب أفريقي في أول جولتين من كأس العالم منذ منتخب زائير عام 1974، الذي استقبل 11 هدفًا آنذاك.

كما أشارت شبكة “Stats Foot” إلى أن تونس أصبحت أول منتخب يخسر أول مباراتين له في كأس العالم بفارق أربعة أهداف منذ منتخب اليونان في نسخة 1994.

بداية كارثية لهيرفي رينارد

وشكّلت البطولة بداية مخيبة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى تدريب المنتخب التونسي قبل أيام قليلة فقط من انطلاق المونديال خلفًا لصبري لموشي، في محاولة لإنقاذ المشوار التونسي.

لكن التغيير الفني لم ينعكس على أداء المنتخب، الذي ظهر مرتبكًا دفاعيًا وعاجزًا هجوميًا في أول جولتين، ليتجمد رصيده عند صفر من النقاط ويفقد رسميًا أي فرصة للتأهل قبل الجولة الأخيرة.

اليابان تكتب تاريخًا آسيويًا

في المقابل، واصل المنتخب الياباني عروضه القوية، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط وعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

كما دخل “الساموراي الأزرق” التاريخ، بعدما أصبح أول منتخب آسيوي يحقق فوزًا بفارق أربعة أهداف في إحدى مباريات كأس العالم.

وبينما تواصل اليابان تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز القوى الصاعدة في كرة القدم العالمية، خرجت تونس بصورة صادمة أثارت موجة انتقادات واسعة في الشارع الرياضي التونسي، وسط تساؤلات حول مستقبل المنتخب بعد واحدة من أسوأ بداياته في تاريخ المونديال.