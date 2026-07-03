ليلة درامية في ميود في مرحلة خروج المغلوب في المونديال: إسبانيا بطلة أوروبا التقت الليلة (بين الخميس والجمعة) منتخب النمسا، وبعد فوز سهل 0:3 تأهلت إلى دور الـ16 مع أول انتصار لها في مرحلة خروج المغلوب منذ عام 2010. إسبانيا فرضت الإيقاع طوال المباراة، واستفادت من ثنائية ميكيل أويارزابال وصناعة الأهداف من كوكوريا وهدف آخر من بيدرو بورو.

لاحقًا - معركة العمالقة بين منتخب البرتغال بقيادة رونالدو ومنتخب كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش انتهت بنتيجة 2:1 درامية بعد شوط ثان مليء بالإثارة. بعد أن تقدم بيريشيتش لكرواتيا، عادل رونالدو النتيجة من ركلة جزاء - هدفه الأول في مرحلة خروج المغلوب في المونديال.

راموش منح البرتغال التقدم 2:1 في الدقيقة 93، وبعد 13 دقيقة من الوقت بدل الضائع سجلت كرواتيا هدف التعادل 2:2 وظنت أنها فرضت وقتاً إضافياً دراماتيكياً، لكن بعد ذلك استدعى حكم الفيديو المساعد الحكم بسبب تسلل وتم إلغاء الهدف. رغم أداء قوي، تجد كرواتيا نفسها خارج البطولة، ولوكا مودريتش لعب مباراته الأخيرة بقميص المنتخب في المونديال. البرتغال وإسبانيا سيلتقيان في ثمن النهائي.

88 سنة لم تتجاوز سويسرا مرحلة الإقصاء في المونديال، لكن هذا الصباح منتخب مورات ياكين يستطيع بالفعل أن يبتسم بعد فوزه 0:2 على الجزائر، الذي منح الحمر مكاناً في دور الستة عشر. إمبولو (10) سجل كثيراً بفضل مجهود فردي من منزامبي، أندوويه (46) ضاعف في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الثاني في طريقهم نحو فوز سهل.