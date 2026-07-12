إنجلترا تنهي مغامرة النرويج المونديالية بعد ملحمة تاريخية

انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب بصعوبة على نظيره النرويجي بنتيجة 2-1 بعد وقت إضافي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب هارد روك في ميامي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأرجنتين في مواجهة تجمع اثنين من أبرز المرشحين للقب.

ولعب جود بيلينجهام دور البطولة المطلقة، بعدما سجل هدفي منتخب بلاده، ليقود "الأسود الثلاثة" إلى تجاوز عقبة النرويج، التي قدمت واحدة من أفضل مبارياتها في البطولة وكانت قريبة من صناعة المفاجأة.

النرويج تباغت وإنجلترا ترد قبل الاستراحة

بدأت المباراة بإيقاع حذر من الطرفين، قبل أن تفرض إنجلترا سيطرتها على الكرة وتبحث عن افتتاح التسجيل، لكنها اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم من المنتخب النرويجي، وأهدرت عدة فرص عبر أورايلي، ونوني مادويكي، وهاري كين.

ورغم الضغط الإنجليزي، جاءت أولى الفرص الحقيقية للنرويج مثمرة، عندما أطلق أندرياس شيلدروب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن تستقر في الشباك، مانحًا منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 36.

ورد المنتخب الإنجليزي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعدما استغل بيلينجهام تمريرة متقنة من أنتوني جوردون وسدد كرة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة (45+2)، قبل أن يُلغى هدف لهاري كين بعد مراجعة حالة تسلل واضحة.

قرارات تحكيمية مثيرة في الشوط الثاني

واصل المنتخب النرويجي أداءه الجريء بعد الاستراحة، ونجح في هز الشباك مجددًا عبر توربيورن هيجيم إثر ركلة ركنية، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، بسبب احتساب خطأ على إيرلينغ هالاند ضد أحد المدافعين الإنجليز.

واقتربت النرويج أكثر من مرة من استعادة التقدم، أبرزها عندما ارتطمت كرة حولها المدافع كريستوفر آير بالعارضة، في حين اعتمدت إنجلترا على الهجمات المرتدة وكادت أن تخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن المباراة اتجهت إلى الوقت الإضافي.

بيلينجهام يحسم المواجهة

لم ينتظر المنتخب الإنجليزي طويلًا في الشوط الإضافي الأول، إذ استغل بيلينجهام كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة البديل مورغان روجرز، وأودعها الشباك مسجلًا هدفه الثاني وهدف التأهل في الدقيقة 94.

وحاول المنتخب النرويجي العودة إلى اللقاء في الدقائق المتبقية، بينما طالب الإنجليز بركلة جزاء قبل أن يتراجع الحكم عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو، في وقت واصل فيه الحارس أوريان نيلاند تألقه وأنقذ مرماه من هدف ثالث محقق.

قمة منتظرة أمام الأرجنتين

بهذا الانتصار، واصل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم 2026، ليبلغ الدور نصف النهائي حيث سيواجه المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، في مواجهة مرتقبة تجمع بين جود بيلينجهام وليونيل ميسي، وسط طموح إنجليزي لإنهاء انتظار دام ستة عقود واستعادة اللقب العالمي للمرة الأولى منذ تتويجه الوحيد عام 1966.