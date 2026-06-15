“يرتجفون من الخوف”.. كواليس صادمة من آخر ظهور لاسكتلندا في المونديال

حتى الآن، تقريباً بعد ثلاثة عقود، كريغ بيرلي يتذكر ذلك التوجيه الجماعي بوضوح تام. بعد كل شيء، هو بدأ بحرج كبير. مدرب منتخب اسكتلندا آنذاك، كريغ براون، كان ينوي عرض تشكيلة منتخب البرازيل، خصمهم في مباراة افتتاح كأس العالم 1998 في فرنسا، على جهاز البروجيكتور الكبير.

بدلاً من ذلك، ضغط براون على الزر الخطأ وكشف أمام غرفة تبديل الملابس كلها عن التشكيلة الأساسية لاسكتلندا نفسها للمباراة في ستاد دو فرانس. "يا إلهي، اللعنة!"، شتم براون عندما استدار نحو الشاشة وأدرك خطأه، "حسنًا، على الأقل الآن أنتم تعرفون من سيلعب". وكان هذا مجرد واحد من عدة قصص كشف عنها نجوم اسكتلندا عام 1998 في تقرير موسّع لمجلة "تلغراف".

عندما تمكن براون أخيرًا من جمع تشكيلة المنتخب البرازيلي، بدأ باستعراض اللاعبين واحدًا تلو الآخر. وعندما تعلق الأمر بالمهاجم بيبيتو، الذي لم يكن يُعتبر نجمًا عالميًا مثل رونالدو أو ريفالدو، ولكنه مع ذلك كان يحمل سجلًا دوليًا مرعبًا، كان لدى المدرب الاسكتلندي قصة غريبة يرويها: "دعوني أخبركم عن بيبيتو - وهذا صحيح يا رفاق. لقد عُرض على جيم جيفريز في نادي هارتس العام الماضي. لكن جيم رفضه."

"كل الشبان نظروا بعضهم إلى بعض وفكروا: 'عن ماذا يتكلم؟'" يروي برلي في مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية. "لم تكن تعرف أبداً إذا كان كريغ جاد أو فقط يحاول كسر التوتر. ربما لم يكن علينا أن نندهش. ذات مرة، عندما لعبنا ضد فرنسا، نادى ديدييه ديشام 'النسخة الفقيرة من ستيوارت ماكول'."

بلا أسنان أمام عارضي الأزياء من نايكي

قلة هم في اسكتلندا الذين اعتقدوا أنه سيمرّ ما يقارب ثلاثة عقود حتى تتأهل البلاد مرة أخرى إلى كأس العالم. الآن، في مونديال 2026، شاءت الأقدار أن تضع منتخب ستيف كلارك في مجموعة مشابهة للغاية، تضم مرة أخرى البرازيل والمغرب.

اللاعبون في مونديال 98 يتذكرون الأجواء الغريبة التي رافقت مباراة الافتتاح في باريس. بسبب حفل الافتتاح الفخم، لم يُسمح للاعبي اسكتلندا بالصعود إلى أرض الملعب لإجراء الإحماء المعتاد.

"رأينا الملعب فقط عندما صعدنا إليه ونحن نرتدي التنانير الاسكتلندية التقليدية قبل المباراة بساعة ونصف"، يتذكر بارلي. "بعد ذلك كنا عالقين في غرفة صغيرة داخل الملعب، نستعد لأكبر مباراة في مسيرتنا، بينما نحن نحدق بحارس المرمى البالغ من العمر 40 عامًا جيم لايتون وهو يقوم بالإحماء مرتدياً ملابسه الداخلية فقط".

في تلك الأيام، الجنون حول منتخب البرازيل حطم الأرقام القياسية. لقد وقعوا على عقد غير مسبوق بقيمة 400 مليون دولار مع شركة نايكي، وشاركوا في الإعلان الأسطوري الذي كانوا فيه يتقاذفون الكرات في المطار.

"بول لامبرت كان يقول دائماً بأنه لا يوجد شيء يُبرز الفارق بيننا وبين البرازيل כמו اللحظة في نفق اللاعبين قبل الصعود إلى الملعب"، يضحك بارلي. "كان البرازيليون يقفون هناك - رونالدو، ريفالدو، روبرتو كارلوس، كافو - لم تتحرك شعرة واحدة من مكانها، كانوا سُمْر البشرة ويبدون مثاليين. وأمامهم يقف بارلي وليتون بدون أسنان في أفواههم".

لكن للمدرب براון הייתה طريقة فريدة لتهدئة لاعبيه المذعورين. خرج للحظة من النفق، رأى نجوم البرازيل يمسكون بأيدي بعضهم في دائرة، عاد إلى لاعبيه وصرخ: "يا شباب، انظروا إلى هؤلاء البرازيليين، إنهم يخرؤون من الخوف!".

البرازيليون وقفوا هناك – سُمُر، يبدون كأنهم مليون دولار. وأمامهم يقف برلي ولايتون، بدون أسنان في أفواههم.

"قد ينتهي الأمر برقمين مزدوجين"

في الملعب، لم يبدُ حقًا أن البرازيليين خائفون. بعد أربع دقائق فقط، سيزار سامبايو أحرز هدف التقدم 1:0 بضربة رأسية من ركلة ركنية نفذها ببيتو. المهاجم السابق كيفين غالاشر تذكر: "لم نستقبل أهدافًا من كرات ثابتة لمدة عامين، وفجأة في أكبر مسرح – بوم، نحن متأخرون".

بارلي يعترف بأنه في تلك اللحظات مرت برأسه سيناريوهات سوداء: "نظرت إلى بعض الشبان وفكرت في نفسي: 'هذا سينتهي بنتيجة من رقمين'". وصلت اسكتلندا إلى البطولة بتشكيلة كبيرة في السن لدرجة أن وسائل الإعلام أطلقت عليها اسم "جيش الآباء"، حيث كان تقريبًا كل التشكيلة الأساسية فوق سن الثلاثين.

على الرغم من كل شيء، قاتل الاسكتلنديون. ضد كل الاحتمالات، قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، عرقل سامبايو جالهار داخل منطقة الجزاء، وحوّل جون كولينز ركلة الجزاء إلى 1:1 مذهل. في النهاية، هدف ذاتي مؤسف من تومي بويد في الدقيقة 74 منح البرازيل فوزاً صعباً 2:1 وأنقذ كرامة بطلة العالم.

قصة الشعر المشتعلة والبطاقة الحمراء

في المباراة الثانية ضد النرويج، أصبح بارلي نفسه بطلاً عندما عادل النتيجة 1:1 بتسديدة لوب رائعة فوق حارس مرمى تشيلسي فروده غروداس. "هذا لا يزال آخر هدف سجلته اسكتلندا في كأس العالم في القرن الماضي"، يقول بارلي، ويأمل أن جيل 2026 سيجعل هذا الرقم من الماضي.

مأساته الشخصية حدثت في المباراة الحاسمة ضد المغرب. قبل المباراة، قرر برلي أن يصبغ شعره أشقر بلاتيني لامع. "رأسي كان يحترق من البروكسيد وفروة رأسي كانت تلتهب"، يتذكر. "مساعد المدرب أليكس ميلر نظر إلي عندما خرجت من الفندق وقال لي: 'يا فتى، مع هذه القَصّة عليك أن تلعب مباراة حياتك'. وطبعًا فعلت العكس تمامًا."

انهارت اسكتلندا بهزيمة مذلة 3:0، وبرلي نفسه طُرد ببطاقة حمراء مباشرة في الشوط الثاني. "أعطيت للمدرب العذر المثالي"، يقول ضاحكًا بعد فوات الأوان. "قال لي براون بعد ذلك: 'بكيت وتذمرت لي لسنوات بأنني يجب أن أشركك في وسط الملعب وليس على الجناح. أعطيتك الفرصة ضد المغرب وانظر ماذا حدث! أنت تعود لمركز الظهير ولا تقترب من مكتبي مرة أخرى'. ببساطة دمّرت لنفسي اللحظة الكبرى".