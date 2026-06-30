صدمة في ألمانيا بعد الخروج من المونديال.. غضب واسع من تقنية الـVAR

منتخب باراغواي، أحد المنتخبات ذات التصنيف المنخفض في البطولة (المركز 41 في العالم)، حقق مفاجأة كبيرة وأطاح ببطل العالم السابق، ألمانيا، بالفعل في مرحلة الـ32 في مونديال 2026.

وصل الألمان إلى البطولة وهم يعانون من إصابات، مع تشكيلة تعرضت لانتقادات لاذعة من المحلل غاري لينيكر، الذي وصفها بأنها "أسوأ تشكيلة أنتجتها الدولة في الذاكرة الجماعية"، ومدرب (يوليان ناغلسمان) الذي تلقى صافرات استهجان من الجماهير حتى في مباريات التحضير. رغم الانتصار الساحق 0:7 على كوراساو في البداية، قدم الألمان دفاعًا هشًا ودفعوا الثمن أمام عزيمة باراغواي، التي نجحت في جر المباراة إلى وقت إضافي.

هدف الفوز الذي تم إلغاؤه والعاصفة

بلغت الدراما ذروتها في الدقيقة 102 من الوقت الإضافي. جوناثان تاه ضرب الكرة برأسه من مسافة قريبة إلى الشباك بعد رفع الكرة من ركنية، هدف كان من المفترض أن يضمن التأهل إلى دور الـ16. لكن فريق الـVAR تدخل، والحكم ألغى الهدف بادعاء وجود احتكاك وعرقلة من قبل فولديمار أنتـون ضد الحارس الباراغواني.

عقب الإلغاء، ذهبت المباراة إلى ركلات ترجيح من نقطة الجزاء، حيث اكتملت الليلة القاسية لتا حين سدد كرته فوق العارضة (بعد إهدارين سابقين من كاي هافرتز ونيك وولتاماده)، واحتفلت باراغواي بفوز مذهل.

قرار إلغاء الهدف أثار غضبًا فوريًا بين نجوم كرة القدم: إيلكاي غوندوغان، قائد المنتخب السابق، هاجم في X: "ما هذه اللعنة التي كانت قرار الـVAR هذا؟ في الدوري الإنجليزي كانوا سيكتفون بابتسامة متعبة ويكملون – خاصة أن الحديث يدور عن تغيير قرار. هذا أمر مخيب للآمال بشكل قاسٍ."

https://x.com/i/web/status/2071744986182467610 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يـورغن كلوب سَخِر في البث الألماني: "إذا كان هذا هدفًا غير صحيح، إذًا أرسنال لم تكن بطلة إنجلترا. لقد سجلوا 60٪ من أهدافهم بهذه الطريقة بالضبط."

المحلل في البي بي سي آلان شيرر غضب وقال: "كان هناك احتكاك خفيف، لكن هذه رياضة احتكاك والحارس سقط بسهولة شديدة. لقد خدع الحكم وتقنية الفيديو. أنا حقاً متفاجئ".

انهيار الأسطورة الألمانية

حتى الليلة، كانت الكليشيه الرسمية هي أن "ألمانيا لا تخسر بركلات الترجيح". الألمان كانوا يحملون سجلًا مثاليًا من خمسة انتصارات في خمسة مواجهات ركلات ترجيح في تاريخ المونديال (بما في ذلك الانتصار الشهير على فرنسا في 1982، على المكسيك في 1986، على إنجلترا في 1990 وعلى الأرجنتين في 2006).

باراغواي حطمت الليلة الأسطورة المرعبة هذه، وألحقت بالألمان أول خسارة لهم بركلات الترجيح في تاريخهم بكأس العالم. سلسلة نجاح ألمانيا في ركلات الترجيح في البطولات الدولية انتهت بعد 38 سنة (منذ أن إنجلترا كسرت قلوبهم في يورو 2020). الآن، باراغواي تنتظر في دور الـ16 الفائزة بين فرنسا والسويد، وتأمل أن تسقط عملاقة أوروبية أخرى.