الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرغب في تغيير قوانين ركلات الترجيح في مراحل خروج المغلوب في المونديال الحالي، بحيث يتم إلقاء العملة مرة واحدة فقط، وتختار المنتخبات ما إذا كانت ترغب في تنفيذ ركلة الجزاء الأولى أو التسديد أمام جماهيرها ومشجعيها. هذا ما أفادت به اليوم (الأربعاء) صحيفة "التايمز" البريطانية.

وفقًا لقوانين اللعبة الحالية، تُجرى عمليتا قرعة بالعملة في ركلات الترجيح – الأولى لتحديد أي فريق يسدد أولًا، والثانية لاختيار أي مرمى ستتم فيه الركلات.

مصادر من داخل المنظمة أفادت لـ"تايمز" أن كبار المسؤولين في الفيفا أجروا مناقشات مع اللجنة الدولية لكرة القدم (IFAB)، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة، بشأن تطبيق التغيير بالفعل في البطولة الحالية - رغم أنها جارية بالفعل. قرار اللجنة يجب أن يُتخذ قبل أول مباراة خروج مغلوب مساء الأحد لكي يكون بالإمكان استخدامه طوال البطولة. في الفيفا يعتقدون أن التغيير سيجعل ركلات الترجيح أكثر عدلاً.

بحث أكاديمي من عام 2023 أظهر أن الفريق الذي يسدد أولاً لديه احتمال أعلى بنسبة 22% للفوز، على الرغم من أن أبحاثًا أخرى تدعي أن الأفضلية، رغم وجودها، أقل بكثير. حتى وقت نشر التقرير - لم يُتخذ بعد القرار النهائي بشأن هيكلية البطولة وطريقة احتساب النقاط بشكل رسمي.