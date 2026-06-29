"من أسوأ أيام حياتي".. نجم منتخب إسبانيا يودع البطولة بسبب الإصابة

منتخب إسبانيا قد ضمن بالفعل تأهله إلى دور الـ32 الأخير من مونديال 2026 من المركز الأول في المجموعة الخامسة، بعد الفوز 1:0 على أوروغواي، لكن هذا الصباح (الأحد) تبيّن أن هذا الفوز جاء بثمن باهظ للغاية. "لا روخا" سيضطر لمتابعة مباريات الأدوار الإقصائية بدون أحد أكبر نجومه، نيكو ويليامز.

الجناح البالغ من العمر 23 عامًا من أتلتيك بيلباو، الذي كان من مهندسي فوز إسبانيا بيورو 2024، يعاني من إصابة متكررة ولن يتمكن من المشاركة في بقية البطولة. صعد ويليامز إلى شبكات التواصل الاجتماعي ونشر منشورًا عاطفيًا ومؤلمًا بشكل خاص، شارك فيه ملايين متابعيه إحباطه.

"سنة ونصف من القلق والمعاناة"

"اليوم هو أحد أسوأ الأيام في حياتي"، كتب ويليامز المحطم. "تعرضت لإصابة مرة أخرى بعد عام صعب جدًا، عام كانت فيه آلام المغبن هي الغالبة في العديد من المعارك، لكنها لم تنتصر في الحرب. تمكنت من التغلب على ذلك من خلال العمل الجاد، التضحية، وقبل كل شيء – المسؤولية. كانت سنة ونصف من المعاناة، الحزن، عدم اليقين والقلق. لم أكن أعرف متى سأتمكن من اللعب مرة أخرى دون ألم، أو متى سأعود إلى حياتي الطبيعية. وصلت إلى حالة كنت أعيش فيها مع الألم حتى في أبسط الأمور مثل الذهاب إلى الحمام، الدخول والخروج من السيارة، أو مجرد الاستمتاع بالحياة اليومية".

على الرغم من أن الاتحاد الإسباني لم يفصل رسمياً بعد مدى خطورة الإصابة بدقة، فقد أوضح ويليامز جيداً من هو المسؤول عن وضعه. قرب نهاية المباراة ضد الأوروغواي، ارتكب لاعب وسط الخصم نيكولاس دي لا كروز خطأً عنيفاً ووحشياً ضد الإسباني، الأمر الذي أشعل شجاراً جماعياً واشتباكات جسدية عنيفة بين لاعبي المنتخبين على أرض الملعب. دي لا كروز تلقى بطاقة صفراء فقط على هذه الحادثة.

"أُصبتُ أمس بإصابة جديدة نتيجة تصرف قام به زميل في المهنة بدافع الإحباط، وعدم الرضا، والحزن على وضع فريقه"، هاجم ويليامز لاعب وسط أوروغواي بشكل مباشر. "كان ذلك تصرفًا أعتقد أنه كان من الممكن تجنبه تمامًا، لأنه كان ببساطة غير ضروري."

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رغم الصدمة القوية، حاول ويليامز أن يختتم حديثه بنبرة تفاؤل وإيمان بعملية إعادة التأهيل الطويلة التي تنتظره: "لكن حتى هذا لن يوقفني. أعلم أن الله لديه خطة لي، وسأواصل الكفاح حتى اللحظة الأخيرة لأعود إلى ما أحبه أكثر من أي شيء آخر: لعب كرة القدم، والشعور بالسعادة، ونشر الفرح بين الناس. لم تنتهِ القصة بعد - سنراكم قريباً."

إسبانيا، التي وصلت إلى البطولة كإحدى المرشحات البارزات للفوز بالكأس، ستحتاج الآن إلى إيجاد حلول مبتكرة على الأطراف، خاصة في ظل حقيقة أن حالة لامين يمال لا تزال غير جاهزة بنسبة 100% منذ انطلاق البطولة.